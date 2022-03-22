Beden dili uzmanı Putin’in hamlelerini yorumladı: ‘Son dönemde kendini izole etti’

Avustralyalı yazar ve beden dili uzmanı Allan Pease, İngiliz basınına Rus liderin son dönemdeki hareketlerini analiz etti. Putin'i 30 yıldır tanıdığını söyleyen Pease, Rus liderin son dönemde kendini herkesten izole ettiğini, işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana kilo almaya başladığını ve sağlık sorunlarıyla bağlantılı olarak davranışlarını değiştirmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci aya girilirken, dünyanın gözü kulağı kuşkusuz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sıradaki hamlelerine çevrildi.

Dünyanın dört bir yanından birçok uzman ve istihbarat yetkilisi, Putin’in önümüzdeki dönemde hayata geçirmesini beklediği ‘kanlı’ eylemlere dikkat çekerken, Rus liderin son dönemde zor günler geçirdiği, rapor edilen sağlık sorunlarıyla bağlantılı olarak davranışlarını değiştirmesinden endişe edildiği aktarıldı.

Avustralyalı yazar ve beden dili uzmanı Allan Pease, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, Rus lideri 30 yıldır tanıdığını belirtirken, işgalin başladığı günden bu yana hareketlerini analiz etti. Putin’i ‘hızlı öğrenen biri’ olarak tanımlayan Pease, Putin’in işgalin başladığı 24 Şubat’tan bu yana kilo almaya başladığını ve sağlık sorunlarıyla bağlantılı olarak davranışlarını değiştirmesinden endişe duyduğunu belirtti.

‘PUTİN’İN KİLO ALMAYA BAŞLADIĞI GÖRÜLÜYOR’

Bay Beden Dili lakaplı Pease, Putin’in uzun süredir ‘sert adam’ kişiliğini son derece iyi yönettiğini ve gösterdiğini belirtti. Ancak Pease, Rus liderin davranışlarının işgalin başından bu yana değiştiğine dikkat çekti. Putin’i yakından tanıdığını vurgulayan beden dili uzmanı, “O her zaman bir fitness fanatiği olmuştur. Ama açıkçası şu anda çalışamıyor. Bu da dışarıdan fark edilmeye başlandı. Belki bundan dolayı veya başka bir şeyden, Putin hakkında kanser veya Parkinson başlangıcı olduğuna dair söylentiler dolaşıyor” dedi. Putin’in bir süredir egzersiz yapmadığı ve kilo alımının bununla da bağlantılı olduğunu vurguladı.

The Sun gazetesinin haberine göre, Pease, son dönemde Putin’in kendini çevresindekilerden ‘izole tuttuğuna’ dikkat çekerken, bu durumun Rus liderin içerisinde bulunduğu ‘paranoyaya’ işaret ettiğini öne sürdü.

‘İNSANLARIN ETRAFINDA OLMAK İSTEMİYOR’

Pease, “Kendisini herkesten uzak tutuyor. Belli ki kafasında bir şeyler dönüyor. İnsanların etrafında olmak istemiyor.” dedi.

Beden dili uzmanı, Putin’in spekülatif hastalığının Ukrayna’daki davranışlarını tetikleyebileceğini de iddia etti.

Pease, pandemiden önceki otuz yıl boyunca düzenli olarak Rusya’ya gittiğini ve Putin’i en son 2014’teki Soçi Olimpiyatları’nda gördüğünü söyledi. O zaman, Putin’i ilk gördüğü 1991 yılında aynı göründüğüne dikkat çeken beden dili uzmanı, “Ancak şu anda çok farklı görünüyor. Bu değişiklik yeni ve yüzüne bile yansımış” dedi.

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