Belarus lideri: Ukrayna’daki operasyona katılmıyoruz

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya’ya destek için Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmediklerini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, ülkesinin Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonunda yer almak gibi bir planı olmadığını söyledi.

Belarus haber ajansı Belta’nın haberine göre Lukaşenko, Rusya’nın Belarus topraklarından Ukrayna’ya saldırdığı iddialarını da reddetti. Rusya'nın kendilerine böyle bir talepte bulunmadığını ifade eden Belarus lideri “Böyle bir şeye ihtiyaç yok” dedi.

Daha önce basında Rusya'nın yakın müttefiki Belarus'un da Ukrayna işgaline katılarak ülkeye asker göndereceği iddiası yer almıştı.

Belarus'un Ukrayna sınırında halihazırda çok sayıda Rus askeri ve ağır silahı konuşlandırılmış durumda.

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