Belarus’ta terör suçlarına idam cezası

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, terör eylemlerinin idam ile cezalandırılmasını öngören değişikliği onayladı.

Sozcu.com.tr

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, ceza kanununda yapılan değişikliği onaylayarak, terör suçlarına karışan kişilere idam cezası verilebileceğine karar verdi.

Ülkede halihazırda, can kaybına neden olan terör faaliyetlerinde, vahşi ve toplu cinayetlerde idam cezası uygulanırken, bu çerçevenin genişletilmesi istendi. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Belarus parlamentosundan karara destek geldi.

Yeni kurallar, resmi olarak yayınlanmalarının ardından 10 gün içinde yürürlüğe girecek.

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