Beyaz Saray: Rusya muhtemelen Ukrayna’da kimyasal silah kullanacak

Rusya’nın Ukrayna’daki müdahalesinde iki hafta geride kalırken ABD ve Rusya arasında kimyasal ve biyolojik silah suçlamaları patlak verdi. Rusya ABD'nin ülkede biyolojik silah geliştirdiğine dair belgeleri olduğunu savunurken bu iddiayı reddeden Washington'dan "Rusya muhtemelen kimyasal ya da biyolojik silah kullanacak" açıklaması geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı giderek şiddetlenirken ABD, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ve biyolojik silahla saldırı planı yapabileceğini belirtti.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın saldırıları artırmak için bahane aradığını belirterek “Hepimiz tetikte olmalıyız. Rusya muhtemelen kimyasal ya da biyolojik silah kullanacak veya onları kullanarak sahte bayrak operasyonu düzenleyecek” dedi.

Psaki, Rusya'nın “ABD Ukrayna'da biyolojik silaha başvurabilir” iddiasını “saçmalık” olarak niteledi. Sözcü, Twitter mesajında da “Rusya daha önce de kendi saldırısı öncesi Batı'yı bu tür ihlallerle suçladı. Bu açıkça Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla saldırıyı meşrulaştırmak için kullandığı bir plan” ifadelerini kullandı.

RUSYA: ABD BİYOLOJİK SİLAH GELİŞTİRİYOR

Rusya dün ABD'nin Ukrayna'da askeri-biyolojik bir program yürüttüğünü iddia etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, programla ilgili delillere ulaştıklarını belirterek “Ukrayna'nın topraklarımıza yakın laboratuvarlarında biyolojik silah bileşenleri geliştirdiği sonucuna varabiliriz” demişti.

ABD dışında diğer Batılı ülkeler de son günlerde Rusya'nın konvansiyonel olmayan silah kullanarak Ukrayna'da saldırıları artırabileceğini savunuyor. İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre bir Batılı yetkili “Endişelenmek için çok nedenimiz var” dedi.

Rusya'nın destek olduğu Suriye'deki Beşar Esad yönetiminin de daha önce savaşta kimyasal silah kullandığı iddia edilmişti.

İngiltere Savunma Bakanlığı, daha önce Rusya'nın Ukrayna'da vakum bombası kullandığını öne sürmüştü.

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