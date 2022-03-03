Beyaz Saray, Ukrayna için keseninin ağzını açıyor

Beyaz Saray, Ukrayna'ya 'insani yardım' başlığı altında 10 milyar dolarlık destek göndermek için harekete geçtiğini duyurdu.

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Beyaz Saray, Rusya’nın Ukrayna’daki ilerlemesini sürdürürken milletvekillerinden Ukrayna’ya 10 milyar dolarlık insani yardımı onaylamalarını istedi.

Beyaz Saray yetkilileri, Covid-19’a odaklanması beklenen acil ödemelerin bir bölümünün Ukrayna’ya aktarılmasını talep etti.

Milletvekilleri şu anda uzun vadeli bir finansman anlaşması üzerine müzakereler yürütürken, sonuç 11 Mart’ta belli olacak.

Yapılan oylama sonucunda Ukrayna’ya aktarılan fonların nihai bir anlaşmaya bağlanması bekleniyor.

DAHA FAZLA FİNANSMANA İHTİYAÇ DUYULABİLİR

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi direktörü Shalanda Young’dan Çarşamba günü gönderilen resmi talepte “Rusya’nın haksız ve sebepsiz işgali nedeniyle Ukrayna ve Orta Avrupa ortakları için 10 milyar dolarlık ek insani, güvenlik ve ekonomik yardıma acil ihtiyacı ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı.

Young, Ukrayna için ilk 10 milyar dolarlık talebin “acil ihtiyaçları” karşılayacağını ve daha fazla finansmana ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

‘UKRAYNA’NIN İHTİYAÇLARINA DESTEK OLMALIYIZ’

Young, “Ukrayna’daki hızla gelişen durum göz önüne alındığında, zamanla ek ihtiyaçların ortaya çıkabileceğini tahmin ediyorum. Bu finansman talebi, idarenin şu anda kaynak gereksinimlerine ilişkin bilgilerine dayanmaktadır ve bu acil ihtiyaçların ötesinde kaynak gereksinimlerini değerlendirirken Kongre ile iletişim halinde olacağız” dedi.

Talepte, ABD askeri birimleri, ABD Avrupa Komutanlığı ve NATO Mukabele Gücü için 1,8 milyar dolar, siber güvenlik ve diğer savunma desteği için 1,3 milyar dolar dahil olmak üzere Savunma Bakanlığı’ndan 4,8 milyar dolar talep ediyor.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) için, gıda ve diğer destekler gibi insani yardım için 2,8 milyar dolar, Dış Askeri Finansman programı aracılığıyla 500 milyon dolar askeri yardım ve 1,8 milyar dolar ekonomik olmak üzere 5 milyar dolar yardım çağrısında bulunuyor.

Young, “Hükümetin devamlılığını ve Ukrayna halkının direncini ve ayrıca bölgedeki acil ihtiyaçları desteklemeye yardımcı olmalıyız.” dedi.

LİDERLER, UKRAYNA’YI GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden’ın Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile Ukrayna krizini görüşeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada “Liderler, Ukrayna’ya karşı yürütülen savaşı ve bunun ülkeler üzerindeki etkisini konuşacaklar” ifadesi kullanıldı.

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