Biden: Rusya’nın saldırıları Avrupa’nın güvenliğine de karşıdır

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin "Saldırılar Avrupa'nın güvenliğine, küresel barış ve istikrarına karşıdır " ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı Joe Biden ve Finlandiyalı mevkidaşı Sauli Niinisto ile görüştü. Beyaz Saray’da gerçekleşen toplantıda açıklama yapan Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yönelik kararlar ve küresel barış konusunda Finlandiya’nın ‘güçlü bir savunma ortağı’ olduğunu vurguladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Rusya’nın işgaline ilişkin konuşan Biden, “Saldırılar Avrupa’nın güvenliğine, küresel barış ve istikrarına karşıdır” dedi.

İkili ilişkileri derinleştirme konusunda anlaştıklarını belirten Niinisto ise “Gerçekten çok zor zamanlarda yaşıyoruz. Gösterdiğiniz liderlik için de size teşekkür etmek istiyorum. Buna ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

İki lider arasındaki görüşme, Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinin diğer Avrupa ülkeleri için yeni endişeler uyandırması üzerine geldi.

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