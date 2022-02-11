Biden: ABD vatandaşları Ukrayna’yı hemen terk etsin

Ukrayna krizi dünyada tansiyonu hızla artırırken ABD Başkanı Biden, bölgede "işlerin hızla karışabileceğini" belirterek Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeden hemen ayrılma çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın işgal etme ihtimali nedeniyle Ukrayna’daki vatandaşlarına seslenerek ülkeden derhal ayrılma çağrısı yaptı.

NBC News'e konuşan Biden, Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda, ülkedeki ABD’lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini belirterek, “bölgede işlerin hızlıca karışabileceği” konusunda uyarıda bulundu.

ABD Başkanı, “Bu bir terör örgütüyle uğraşmaya benzemiyor. Karşımızdaki dünyanın en büyük ordularından biri” dedi.

Biden, ABD’nin hangi durumda ülkedeki vatandaşlarını kurtaracağı sorusuna ise “Hiçbir senaryoda. Amerikalılar ve Rusya birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar. Her zaman olduğumuzdan çok daha farklı bir dünyadayız” yanıtını verdi.

Ukrayna sınırına binlerce asker yığan ve Belarus'la ortak tatbikata başlayan Rusya, işgal iddialarını ısrarla reddediyor.

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