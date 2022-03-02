Biden: Rusya’nın sivilleri hedef aldığı açık

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna’da savaş suçu işlediğine inanıp inanmadığı sorusuna, "Bunu çok yakından takip ediyoruz. Bunu söylemek için çok erken" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biden, Rusya’nın Ukrayna'da sivilleri hedef aldığının “açık” olduğunu belirterek, “(Rusya) Onların sivilleri hedef aldığı açık” dedi.

Biden, bir gazetecinin Rusya’nın savaş suçu işlediğine inanıp inanmadığı dair soruya ise, “Bunu çok yakından takip ediyoruz. Bunu söylemek için çok erken” dedi.

Biden ayrıca, Rus petrol ihracatına yaptırım uygulanmasının bir ihtimal olduğunu yineleyerek, “Her şey masada” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna'dan ayrılıp ayrılmayacağını kendisinin karar vereceğini ifade eden Biden, “Bence bu onun kararı ve ona yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

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