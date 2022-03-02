Biden sert konuştu: “Putin’e bedelini ödeteceğiz”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bedelini ödeyeceğine söz verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Senato ve Temsilciler Meclisi ortak oturumunda ulusa seslendi. Biden konuşmasında “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tehditkar yöntemlerine boyun eğdirebileceğini düşündü. Ama çok yanlış bir hesaplama yaptı. Putin, Ukrayna’da savaş alanında kazanımlar elde etse bile bir bedel ödeyecek. Rusya'nın teknolojiye ulaşımını engelleyip ekonomisini ve askeri gücünü zayıflatacağız. Müttefiklerimiz gibi ABD hava sahasını Rus uçaklarına yasaklıyoruz. Bu gece, ABD hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak, Rusya’yı daha da izole ederek ve ekonomilerine ek bir baskı ekleyerek müttefiklerimize katılacağımızı duyuruyorum” diye konuştu. ABD Başkanı Joe Biden, ABD Adalet Bakanlığı’nın Rus oligarklarını hedef alacağını da duyurdu.

Biden, Ukraynalı savunucuların cesaretini ve Ukrayna ordusunu yeniden silahlandırmak ve Rusya ekonomisini yaptırımlar yoluyla sekteye uğratmak için çalışan ve yeni canlanan Batı ittifakının kararlılığını vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın ABD büyükelçisi Aksana Markarova’yı tanıyarak, “O zeki, güçlü ve kararlı. Evet. Biz ABD olarak Ukrayna halkının yanındayız” dedi. ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresi üyelerini Ukrayna’ya destek için açık bir sinyal göndermeye çağırdı.