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Biden, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı cinayeti hakkındaki açıklamalarını yalanladı

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Jubeir’ın Cemal Kaşıkçı davasında ABD’nin Suudi Arabistan'ı suçlamadığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Yayınlanma: 20:32 - 17 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Biden, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı cinayeti hakkındaki açıklamalarını yalanladı

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretleri çerçevesinde ziyaret ettiği Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde dün Suudi yetkililerle bir araya gelmişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Jubeir, Suudi yetkililerle görüşen Biden’ın Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan’ı suçlamadığını iddia etti.

Jubeir yaptığı açıklamasında, Biden’ın Kaşıkçı davasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı suçlayan ifadesinin olmadığını söyleyerek, ABD Başkanı’nın ABD’nin de hatalar yaptığını söylediğini belirtti.

BIDEN’DAM YALANLAMA

Biden, Suudi Dışişleri Bakanı el-Jubeir'in Kaşıkçı davasına ilişkin yaptığı açıklamalara itiraz ederek, Riyad yönetiminin basına aktardıklarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“İNSAN HAKLARI KONUSUNDA SESSİZ KALAMYACAĞIZ”

ABD Başkanı Joe Biden, dün Suudi yetkililerle insan haklarını ve siyasi reform konularını görüşerek, “Her zaman olduğu gibi, konunun benim ve Amerika Birleşik Devletleri için hayati derecede önemli olduğunu her zaman açıkça belirttim. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, toplantının başında gündeme getirdim gibi, o zaman ne düşündüğümü açıkça ortaya koydum ve bunda nettim. Bir Amerikan Başkanı olarak çok açık bir şekilde, insan hakları konusunda sessiz kalmayacağımızı söyledim” açıklamasını yapmıştı.

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