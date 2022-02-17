Biden vazgeçmiyor: Rus işgali ihtimali ‘çok yüksek’

Rusya bu sabahki açıklamasında 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’da bulunan askeri ekipmanın bir kısmını tatbikatların ardından bölgeden çıkarmaya hazırlandığını açıklamış, Kremlin'den yapılan açıklamalarla savaş iddiaları yalanlanmıştı. Ancak ABD Başkanı Joe Biden, tüm bu gelişmelere rağmen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 'çok yüksek' ihtimal olduğunu söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ve Ukrayna arasında tansiyonun yükseldiği son dönemde, Rusya, ısrarla Ukrayna’yı işgal etmeyeceğini dile getirse de ABD savaş ihtimali ile ilgili söylemlerden geri adım atmıyor. Rusya’nın Ukrayna sınırına 150 binden fazla asker yerleştirmesinin ardından önceki gün bazı birliklerin geri dönmeye başladığı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme ihtimalinin “çok yüksek” olduğunu söyledi.

“PUTİN İLE GÖRÜŞMEYİ PLANLAMIYORUM”

Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilere konuşan Biden, “Ukrayna’ya girmeye hazır olduklarına dair her işaretin” var olduğunu belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapma planının olmadığını söyledi.

Bugün de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin olarak ”NATO müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki askeri yığınağının tetiklediği ciddi krize siyasi bir çözüm bulmak için güçlü diplomatik çabalarını sürdürüyor. Moskova'nın iddialarına rağmen şu ana kadar herhangi bir geri çekilme veya gerilimi düşürme belirtisi görmedik. Aksine Rusya'nın yığılması devam ediyor gibi görünüyor. Gelişmeleri çok yakından takip etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir Rusya, ABD Büyükelçi yardımcısını ülkeden sınır dışı etti

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna gerilimi: Savaş çıkaracak iddia

İlginizi Çekebilir Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların durduğu açıklandı