Abone Ol

Biden’dan 3 liderle kritik görüşme

ABD Başkanı Joe Biden; İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile videokonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

Yayınlanma: 22:36 - 07 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Biden’dan 3 liderle kritik görüşme

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12'inci gününde devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden; İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile videokonferans yoluyla görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Liderler, Ukrayna’yı sebepsiz ve haksız işgalinin Rusya’ya olan maliyetini artırmaya devam etme kararlılıklarını teyit ettiler. Ayrıca Ukrayna’ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlamaya devam etme taahhütlerinin de altını çizdiler. Ek olarak Ukrayna ve Rusya devlet başkanları ile son zamanlardaki ilişkilerini tartıştılar” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı ile görüştü İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı ile görüştü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD Almanya beyaz Beyaz Saray Cumhurbaşkanı Fransa İngiltere Joe Biden Moldova Recep Tayyip Erdoğan Rusya Ukrayna