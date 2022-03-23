Biden’dan ‘kimyasal silah’ iddiası: Net işaretler var

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ve biyolojik silah kullanmayı düşündüğüne dair net işaretler olduğunu öne sürdü.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i, Ukrayna’da yasaklı beyaz fosforlu silahlar kullanmakla suçladı. ABD Başkanı Joe Biden, Putin’in yavaşlayan işgali karşısında ‘daha da çaresiz hale geldiğini’ vurguladı.

Biden, ABD ve Ukrayna’nın kimyasal veya biyolojik silahlara sahip olduğunu iddia eden son Kremlin propagandasının, Moskova’nın ‘her ikisini de kullanmayı düşündüğünün’ açık bir işareti olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna’da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok” dedi.

ABD lideri, Rusya’nın ABD’ye yönelik siber saldırı planlayabileceği iddiasını gündeme taşırken, CEO’lara şirketlerini siber saldırılara karşı korumak için siber güvenlik alanına yatırım yapmalarını söyledi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin’in saldırılarına karşı NATO’ya birlik olma çağrısı yaptığını açıkladı.

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