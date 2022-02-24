Biden’dan saldırıya jet tepki

Sabaha karşı Putin'in emriyle birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya "askeri operasyonu" başlarken kısa bir süre önce Putin'le konuşmasına rağmen bu hamleyi engelleyemeyen ABD Başkanı Joe Biden'dan çok net bir mesaj geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve müttefiki ülkelerin Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyona birlikte ve kararlı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Yaptığı yazılı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, ağır can kaybı ve acı yaratacak önceden tasarlanmış bir savaş başlatma kararı aldı” diyen Biden, Rusya’ya ABD ve müttefik ülkelerin vereceği karşılığı bugün ilerleyen saatlerde açıklayacağını ifade etti.

Biden, “Rusya tek başına ölüm ve yıkımın sorumlusudur. Dünya, Rusya’yı sorumlu tutacaktır” derken son gelişmeleri Beyaz Saray’dan takip edeceğini de dile getirdi.

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD merkezli medya kuruluşu MSNBC, Biden’ın Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştüğünü duyurdu. MSNBC’nin haberini de Beyaz Saray doğruladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın kurmayları Blinken, Austin, Milley ve Sullivan ile acil bir toplantı yaptıkları da belirtildi.

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