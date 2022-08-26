Biden’ın kızının günlüğünü çalanlar suçlu bulundu

Biden'ın kızının uyuşturucu bağımlısı olduğu dönemle ilgili olarak kaleme aldığı özel günlüğünü çaldıkları iddia edilen iki Amerikalı çift mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Tayfun HOPALI / ABD

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Aimee Harris ve Robert Kurlander, Ashley Biden’ın günlüğünün 2020 kampanyasının sonlarına doğru Trump'a yakınlığı ile bilinen muhafazakar sosyal medya yayın grubu Project Veritas’ın eline geçtiği bir komploya katıldıklarını kabul ettiler.

Savcılar, Trump'a yakın sosyal medya yayın grubunun sanıkları günlüğün haricinde başka şeyler de çalmaya yönlendirdiğini ve bunları aldıktan sonra onlara ek para ödediğini söyleyerek, Project Veritas’ın mahkeme belgelerinde Ashley Biden’ın eşyalarının çalınmasına doğrudan bağlantılı olduğunu iddia ettiler.

ABD’nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, “Harris ve Kurlander, ulusal siyasi makam adayının yakın aile üyelerinden birinin kişisel eşyalarını çaldı. 40.000 dolara sattılar ve hatta istendiğinde mülkünden daha fazlasını almak için geri döndüler. Harris ve Kurlander, Ashley Biden'in kişisel mülkünün çalınmasından kâr elde etmeye çalıştılar ve şimdi sonuç olarak federal bir suçtan hüküm giyecekler” dedi.

YAZIŞMALARI BULUNDU

Mahkeme çiftin ne ceza alacağını önümüzdeki aylarda açıklayacak.

Soruşturmanın bir parçası olarak savcılar iki eski çalışanın ve Project Veritas’ın kurucusu James O’Keefe’nin evlerinde bir arama emri çıkardı ve grubun günlüğü satın aldığı zamana ait e-postalarda yazışmaları buldu.

Project Veritas’a veya herhangi bir çalışanına karşı bir suçlamada bulunulmadı ve grup, günlüğü hiçbir zaman yayınlamadı.

Ancak yetkililer, bu gruba yönelik soruşturmanın devam edeceğinin bir işareti olarak, Kurlander’in yetkililerle işbirliği yapmayı kabul ettiğini söyledi.

NASIL ÇALINDI?

Biden'ın kızı, 2020’de kaldığı bir arkadaşının evinde günlüğü bırakmış ve görüşmelere ve mahkeme belgelerine göre o yıl geri almak için geri dönmeyi planlamıştı.

Biden gittikten sonra arkadaşı, şiddetli bir velayet anlaşmazlığı içinde olan ve maddi olarak zorlanan Harris’in evde kalmasına izin verdi.

Harris, Biden’ın orada yaşadığını öğrendi ve Ağustos ayında günlük de dahil olmak üzere eşyalarını buldu. Biden’ın eşyaları arasında bulduğu günlük ve aile fotoğraflarından çok para kazanabileceklerini arkadaşı Kurlander’e söyledi.

Çift Project Veritas ile temasa geçip günlüğünü ve resimleri para karşılığı verdi.

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