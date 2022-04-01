Bir an olsun Putin’in yanından ayrılmıyor: Rus liderin sağlığıyla ilgili yeni iddialar gündem oldu

Bir süredir Putin hakkında ortaya atılan 'hasta olduğu ve tedavi gördüğü' iddiaları yeniden gündeme geldi. Rusya merkezli araştırma platformu tarafından yayımlanan yeni belgeler, Putin'in seyahatlerinde tiroid kanseri konusunda uzmanlaşmış Yevgeny Selivanov'u yanından ayırmadığını ortaya koydu. İddialara göre, Putin'e bazı seyahatlerinde beş farklı doktor eşlik ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Bir süredir hasta olduğu konuşulan Putin’le ilgili ortaya konan belgeler uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Rusya’da yayın yapması yasaklanan araştırmacı Medya Project tarafından yayımlanan belgelere göre, tiroid kanseri konusunda uzmanlaşmış Moskova Merkez Klinik Hastanesi’nden Cerrah Yevgeny Selivanov, Putin’e tüm seyahatleri boyunca eşlik etti.

Yayımlanan belgelerle, Selivanov’un en az 35 kere Putin ile birlikte Soçi’ye gittiği de iddia edildi.

‘YÜZ VE BOYNUNDA ŞİŞLİKLER VAR’

Putin’in herkesten gizlediği doktoru olarak anılmaya başlanan Selivanov’un tiroid kanseriyle ilgili birçok akademik yazısının ve araştırmasının da olduğu belirlendi.

Yayımlanan belgelerde, Putin’in steroid tedavisi gördüğü ve bunun yüz ve boyun çevresinde şiş bir görünüme yol açtığı iddia edildi.

Putin’in tüm seyahatlerde Selvanov’u yanında götürdüğü ancak onun tek olmadığı da öne sürüldü. Raporda, Ekim ayında 70 yaşına girecek olan Putin’le düzenli olarak seyahat eden sağlık görevlilerinin de isimler yer aldı. Bu kişiler arasında tiroid kanseri uzmanının yanı sıra beyin cerrahının bulunması da dikkat çekti.

‘COVİD SÜRECİNDE KENDİNİ İZOLE ETTİ’



Medya Project tarafından yayımlanan belgelerde, “Temmuz 2020’de, Putin, en büyük kızı Maria’nın da patronu olan Ulusal Endokrinoloji Tıbbi Araştırma Merkezi başkanı Ivan Dedov ile bir araya geldi.” ifadeleri yer aldı.

Dedov’un Putin’e tiroid kanserinin yüksek prevalansından bahsettiği ve ameliyattan sonra metastazlarla savaşan yeni hormonal ilaç Tyrogin hakkında konuştuğu öne sürüldü.

Rapor şöyle devam etti: ‘Tıp çevrelerinde Rus liderin sağlık sorunları hakkında konuşmalar var. Özellikle bu konuşmalar geçen yıldan bu yana iyice arttı. Putin, ‘COVID-19 salgını nedeniyle uzun bir tecritte kaldıktan sonra, nihayet dışarı çıkmaya başladı.’

‘2016-17 YILLARI ARASINDA DURUMU KÖTÜLEŞTİ’

Putin’in uzun süre hastalığı nedeniyle corona virüsüne yakalanmaktan korktuğu öne sürülürken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u masanın diğer ucuna oturttuğu görüntüler hatırlatıldı.

Raporda, Putin’in sağlık sorunlarının 2016-17 yıllarından itibaren kötüleşmeye başladığı vurgulanırken, o sırada akut hastalıklar, yaralanmalar ve zehirlenmeler konusunda uzman olan başka bir uzman Dr Dmitry Verbovoy’u yanından ayırmadığı vurgulandı.

Raporda, Putin’in yanında görülen doktorlardan birinin de ortopedik bir travmatolog olan Dr Konstantin Sim olduğu öne sürüldü. Sim’in özellikle, Putin’in buz hokeyi yaralanmalarına yardımcı olduğu iddia edildi.

Raporda, “Rusya Devlet Başkanı’na düzenli olarak ortalama beş doktor eşlik etti” ifadeleri de yer aldı.

İlginizi Çekebilir Putin yıllar önce 5 AB ülkesini de işgal listesine eklemiş

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Rus askerlerinin sivilleri infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Yale Üniversitesi'ni dolandırdı: Eski çalışan, çaldığı 40 milyon dolarla lüks hayat yaşıyor

İlginizi Çekebilir Fransız aktör Gerard Depardieu da Putin'i eleştirdi