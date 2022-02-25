Bir yanda savaş bir yanda Putin’in ailesinin gösterişli hayatı…

Rusya, dün sabah saatlerinde Devlet Başkanı Putin'in emriyle Ukrayna'ya girdi. Tüm dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen gelişmelere çevrilirken, İngiliz basını Putin'e yakın isimleri ve onların lüks yaşamlarını mercek altına aldı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Daily Mail gazetesi, dün sabah saatlerinde Ukrayna’ya işgal emri veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptırımlarla karşı karşıya olan çevresini ve yaşadıkları lüks hayatı analiz eden bir yazı yayımladı.

Bugüne kadar, yaptırımlardan etkilenecek Rus oligarklarla ilgili çok fazla bilgi paylaşıldığı aktarılan yazıda “ancak Rusya Devlet Başkanı’nın eski damadı hakkında çok az şey paylaşıldı.” ifadeleri kullanıldı.

Gazete, Putin’in eski damadı 39 yaşındaki iş insanı, avukat ve petrokimya patronu Kirill Shamalov’un gösterişli hayatını gündeme getirdi. Shamalov, 2018 yılında Putin’in en küçük kızının eşi olarak ünlenmesi ile ABD tarafından yaptırımlara maruz kalmıştı.

Rusya’nın en genç milyarderi olarak bilinen Kirill, 2013’ten 2018’e kadar beş yıl boyunca Katerina Tikhonova ile evli kaldı ve bu onu Rusya’nın en güçlü adamının eski damadı yaptı.



Putin’in kızı Katerina Tikhonova

Shamalov ve Katerina’nın 2013’te Rusya’daki Igora kayak merkezindeki üç günlük nikahlarından fotoğraflar, Putin’in aile hayatının ayrıntılarını asla açıklamama konusundaki tabusunu yıktı ve basınla paylaşıldı.

Şu anda 39 yaşındaki Shamalov ve 35 yaşındaki Katerina, aristokrat benzeri ayrıcalıklardan yararlanan, güçlü konumlar elde eden ve iyi bağlantıları olan ailelerinden büyük kişisel servet biriktiren yeni nesil Ruslar arasında en dikkat çeken isimler….

Shamalov, daha üniversiteden mezun olmadan 2002 yılında Gazprom’un dış ekonomik faaliyetlerden sorumlu Baş Hukuk Müşaviri olarak atandığında henüz 20 yaşındaydı…

Putin rejiminin yakın arkadaşı olan babası Nikolai, şirketin yönetim kurulunda başkan yardımcısı görevini üstlenirken, AB ve ABD’nin yaptırımlara maruz kalan Bank Rossiya’nın hissedarı olarak biliniyor. Putin ve Nikolai’nin yıllarca ortak pek çok iş yaptığı da belirtiliyor.

Ancak oğlunun serveti, Putin’in kızıyla evlendiği 26 yaşından sonra artmaya başlıyor. Nikah törenlerinden 18 ay sonra, henüz 26 yaşındayken Forbes’in dünyanın en zenginleri listesine girdi ve Rusya’nın en genç milyarderleri arasında yer aldı.

PUTİN’İN KIZIN GİZLİ DÜĞÜN

2013 yılının Şubat ayında Shamalov ve Katerina Rusya’nın St Petersburg kenti yakınlarındaki Igora kayak merkezinde bir törenle evlendiler.

Kutlamada hiçbir masraftan kaçınılmadı ve mutlu çift, üç beyaz atın çektiği geleneksel Rus kızağıyla seramoniye başladı. Gelin sedefli uzun bir gelinlik giydi, damat koyu renk bir palto giydi. Davetliler kırmızı iplikle ‘K&K’ harflerinin işlendiği beyaz eşarplar taktı.

Düğünün en dikkat çeken detayı ise katılan 100 davetlinin de gizlilik yemini etmesiydi. Düğüne katılanlar telefonlarını ve kameralarını geride bırakmak zorunda bırakıldı.

Tesisin her köşesine korumalar yerleştirildi. Ve o gün hakkında konuşan hiç kimse adını hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı.

Ancak mutlu çift, Shamalov’un Rusya’nın en güçlü ailesiyle evlendikten sadece beş yıl sonra Londra’nın sosyetik ismi Zhanna Volkova ile görüntülenince 2018 yılında yollarını ayırdı. Shamalov, Zhanna ile evlendi ancak Putin’in servetinden yararlanmaya devam etti..

Shamalov’un Putin’in konutunun yakınında ve Fransız sahil beldesi Biarritz’de gayrimenkul almak için milyonlarca dolar harcadığı bildirildi. Bir halıya yaklaşık 50 bin sterlin ve Japon kitaplarına 5 bin sterlinden fazla para harcadıkları iddia edildi.

Bağımsız bir haber şirketi olan RBC, Shamalov’un Lewis Hamilton tarafından kazanılan Soçi’deki 2015 Formula 1 Grand Prix’sinde VIP’de birlikte görüldüklerini de iddia etti.



Shamalov’un ikinci eşi Zhanna Volkova

Öte yandan, Shamolv’a yakın kaynaklar, ailenin arabaları sevdiğini ve lüks araçlara servet harcadıklarını iddia etti.

Shamalov ve ağabeyi Yuri’nin, 2000’lerde Rusya ekonomisini yeniden şekillendiren ve bunu yaparak kişisel servetler kazanan Putin seçkinlerinin diğer üyeleriyle derin bağlantıları olduğu da biliniyor. Shamalov, şu an petrol işini yanı sıra, zengin Ruslar için çekici bir turizm merkezi olduğu bilinen sahil beldesi Biarritz’de 300 metrekarelik bir ev satın aldıktan sonra emlak piyasasında da adını duyurdu.

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