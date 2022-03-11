Bir yanda savaş bir yanda Rus oligarkların çocuklarının lüks hayatı: Instagram paylaşımları tepki çekti

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan 'Rusya'nın zengin çocukları' Instagram hesabı yaptığı son paylaşımla tepki çekti. Rus oligarkların çocuklarının lüks hayatlarının paylaşıldığı Instagram hesabı, tepkilerin ardından hesabını gizli profile çevirdi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Rus oligarkların çocuklarının ihtişamlı hayatlarını sürdürmeye devam etmesi tepki çekti. Instagram’da ‘Rusya’nın zengin çocukları’ hesabı, yaptığı paylaşımların ardından eleştirilerin odağı oldu.

Sayfadan yapılan son paylaşımlarda, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların servetlerini kıskananları daha da ‘fakir’ yapacağıyla övünen ifadeler kullanıldı.

Rusya’nın zengin çocuklarının Instagram hesabı olan Rich Russian Kids’in Instagram’da 1,5 milyon takipçisi bulunuyor. Sayfada, Rus oligarklarının çocuklarının lüks hayatına yer veriliyor.

Ancak ‘Rusya’nın zengin çocukları’ hesabı, savaşın ardından eleştirilerin odağı olunca gizli hesaba çevrildi.

Hafta başında Instagram hesabında yapılan bir paylaşımda lüks iki otomobil yer alırken, başlık olarak, “Yeni 90’ların geldiğini ve şimdi Rusya’daki herkesin fakirleşeceğini söyleyen açıklamalarınıza dikkat edin. Sizin gibi girişimcilikten uzaklar fakirleşecek. Bu durumu bizi etkilemeyecek” ifadeleri kullanıldı.

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