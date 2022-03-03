BM: 1 milyon Ukraynalı ülkeden kaçtı

Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşının endişe verici boyutu ile ilgili bilgi verdi... Yapılan açıklamada saldırıların başladığı 7 günde 1 milyon insanın Ukrayna'dan kaçtığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmaya devam eden Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal sürecini başlattığı 7 günde 1 milyondan fazla insanın ülkeden kaçtığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin tepe ismi Filippo Grandi, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak güncel verileri paylaştı. Rusya’nın bölgeye barış ve istikrar sağlamak için başlattığı askeri operasyonda bir hafta geride kalırken Grandi, 1 milyon mültecinin Ukrayna’dan bölgedeki ülkelere kaçtığını söyledi. Grandi, “Ukrayna’da kalan milyonlarca insan için artık silahların susması ve insani yardımların ulaşmasının zamanı geldi” dedi.

Birleşmiş Milletler, Ukrayna’da yaşanan insanlık dramının son yıllarda yaşanan en büyük mülteci krizi olduğuna dikkat çekti.