BM: 2.5 milyon Ukraynalı ülkeden kaçtı
Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden beri ülkeden 2.5 milyon Ukraynalının kaçtığını duyurdu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 16’ncı gününde Birleşmiş Milletler’den dikkat çekici bir açıklama geldi.
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uluslararası Göç Örgütü bölgede yaşanan gerilim ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada savaşın başladığı günden beri 2.5 milyondan fazla Ukraynalının ülkeden kaçtığı duyuruldu.
Öte yandan BM İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi de bölgede yaşananları değerlendirdi. Yapılan açıklamada en az 1.85 milyondan fazla insanın Ukrayna içinde yer değiştirdiğini ve evlerini bırakarak başka bölgelere gittiği belirtildi.