BM: 5 milyon Ukraynalı ülkeyi terk edebilir

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları yoğunlaşırken BM yetkilileri, artan saldırıların 5 milyon Ukraynalının ülkelerini terk etmesine neden olabileceğine dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler (BM) yardım kuruluşları Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle 5 milyon kişinin ülkeyi terk etmek zorunda kalabileceğini açıkladı.

Kuruluşlar Ukrayna’nın bazı kısımlarında yakıt, nakit para ve tıbbi malzemelere erişimde sorunlar yaşandığını ifade etti.

Cenevre’de düzenlenen bir BM toplantısında konuşan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Shabia Mantoo, halihazırda yaşanan olaylar nedeniyle 100 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ve birkaç bin kişinin Moldova, Romanya ve Polonya gibi komşu ülkelere gittiğini söyledi.

UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Sorumlusu Afshan Khan, “Halen nerede hangi sivil altyapının vurulduğunu tespit etmeye çalışıyoruz” dedi.

BM’nin insan hakları ofisi sözcüsü Ravina Shamdasani ise Ukrayna’da şimdiye kadar “top ve hava saldırıları” sonucu 25 can kaybı ve 102 yaralı tespit edildiğini söyledi. Shamdasani kendilerine ulaşan bu rakamın büyük ihtimalle gerçeğin çok altında olduğunu belirtti.

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