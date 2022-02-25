BM: 50 binden fazla Ukraynalı ülkesini terk etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 50 binden fazla Ukraynalının Polonya ve Moldova'ya gittiğini söyledi.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

* 50 binden fazla Ukraynalı 48 saatten kısa bir süre içerisinde -çoğunluğu Polonya ve Moldova’ya- ülkelerini terk etti.

* Birçok Ukraynalı da sınırlara doğru ilerliyor. Sınırlarını açık tutan ve Ukraynalı mültecileri karşılayan ülke hükümetlerine ve insanlarına yürekten teşekkür ediyorum.

AVRUPA YENİ BİR GÖÇ DALGASINA HAZIRLANIYOR

Ukrayna'nın komşuları, Rus işgali sonrası bu ülkeden büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor. Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev'i terk etti. Birçok kentte yollar kapanırken bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan'a geçtikleri görüldü.

Birlemiş Milletler Mülteciler Örgütü işgalin siviller üzerinde ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Komşu ülkeler 44 milyon nüfuslu Ukrayna'dan mülteci kabul edeceklerini açıkladı.

Polonya yaralı Ukraynalılar için 120 hastaneden oluşan bir liste oluştururken sınırda göçmen kabul merkezleri kurdu. Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, bir “göçmen dalgasına” hazır olduklarını söyledi.

“ÇOK BÜYÜK SAYILAR BEKLİYORUZ”

Ukrayna'nın güney komşusu Moldova, 2-3 bin kişinin geçtiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü'nün bölge temsilcisi Roland Schilling, “Çok büyük sayılar bekliyoruz” demişti.

Slovakya ve Macaristan, olası göçmen akını için sınıra takviye birlikler gönderdi. Almanya, göçmen kabul eden Doğu Avrupa ülkelerine destek vereceğini duyurdu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser her ‘senaryoya hazır olduklarını' söylemişti.

Reuters ajansına göre Alman basını Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne 200 bin ile bir milyon arasında Ukraynalının gelebileceğine ilişkin tahminler paylaşmıştı.

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