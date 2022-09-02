BM heyeti, Zaporijya nükleer santralinde incelemelere başladı

Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santralini ziyaret eden BM heyeti, santraldeki zararı tespit etmek için incelemelere başladı.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyeti Ukrayna’da Rusya’nın kontrolünde olan Zaporijya Nükleer Santrali’ne dün giriş yaptı. Heyet bugün yapılacak incelemeyle nükleer santralin uğradığı zararı tespit etmeyi hedefliyor.

Zaporijya yakınında görülen şiddetli patlamalara rağmen ziyaret planından vazgeçmeyen heyet santrale dün varmıştı. Çernobil’e benzer bir nükleer felaket yaşanmasına dair endişelerini dile getiren Rusya ve Ukrayna, santral yakınındaki patlamalar için birbirlerini suçluyor.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, Rusya’nın Mart ayında ele geçirdiği santrali dün gezdikten sonra, “Denetleyicilerin hiçbir yere gitmeyeceğini” söyledi.

İşgal altındaki bölgeye Rusya tarafından atanan yetkililer, UAEA heyetine santrali incelemek için yalnızca bir gün süre verileceğini açıklamış olsa da, heyet daha uzun süre kalmak üzere hazırlık yaptı. Ukrayna’nın kamu nükleer enerji şirketi tarafından yapılan açıklamada Grossi ve diğer üyelerin Ukrayna’nın kontrolünde olan bölgeye geçiş yapmak için santralden ayrıldıkları, ancak beş denetleyicinin santralde kaldığı belirtildi.

UAEA, denetleyicilerin santralin uğradığı fiziksel zararı tespit edeceğini, emniyet ve güvenlik sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığını ve santraldeki mürettebatın çalışma koşullarını değerlendireceğini belirtti. Grossi, incelemenin ardından heyetin rapor hazırlayacağını söyledi.

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