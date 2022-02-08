BM: Kuraklık nedeniyle 13 milyon insan açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), son dönemde meydana gelen aşırı kuraklıkların Afrika'da en az 13 milyon kişiyi açlıkla karşı karşıya bıraktığını açıkladı.

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Afrika’da tahminen 13 milyon insanın şiddetli açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Özellikle Etiyopya’nın güneyinde, Kenya’nın bazı bölgelerinde ve Somali’de kuraklığın çok şiddetli bir hal aldığı ve kuraklığın zaten korkunç koşulları daha da kötüleştirebileceği belirtildi.

“ACİL EYLEM GEREKLİ”

WFP Doğu Afrika Bürosu bölge müdürü Michael Dunford yaptığı açıklamada, “Hasatlar mahvoldu, çiftlik hayvanları ölüyor ve tekrarlayan kuraklıklar Afrika Boynuzu’nu etkilediğinden açlık ve kıtlık artıyor” dedi.

Dunford, “Durum, toplulukların hayatta kalabilmesi için acil insani eylem ve tutarlı destek gerektiriyor.” dedi.

Bölgede art arda geçen yağışsız mevsimler nedeniyle su kıtlığı yaşanırken, meralara su ulaşmaması da yüksek hayvan ölüm oranlarına neden oldu. Öte yandan, bu durumun tetiklediği temel gıda fiyatlarındaki artış, enflasyon ve tarım işçiliğine yönelik düşük talep, insanların gıda alabilme potansiyelinin de iyice düşmesine neden oldu.

BM, silahlı çatışmaların da artışa geçtiği bölgede uzun süreli kuraklık konusunda defalarca alarm verdi.

Bu ayın başlarında, UNICEF, Etiyopya’da altı milyondan fazla insanın Mart ortasına kadar acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

Somali STK Konsorsiyumu’na göre, ülkede yedi milyondan fazla insanın acil yardıma ihtiyacı var.

Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava olaylarının artan daha sık ve yoğun gerçekleştiğini belirtirken, bölgeye yardım çağrılarını yineledi.

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