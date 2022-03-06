BM: Rusya-Ukrayna savaşında 351 sivil öldü

Birleşmiş Milletler, savaşın başladığı günden 4 Mart'a kadar geçen sürede 351 sivilin yaşamını yitirdiğinin kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler bir açıklama yayınlayarak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “24 Şubat 2022 ile 4 Mart 2022 arasında toplam 1058 sivil yaralandı veya öldü” denildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada 351 sivilin yaşamını yitirdiği ve 707 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

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