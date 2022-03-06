BM: Rusya-Ukrayna savaşında 351 sivil öldü
Birleşmiş Milletler, savaşın başladığı günden 4 Mart'a kadar geçen sürede 351 sivilin yaşamını yitirdiğinin kayıtlara geçtiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler bir açıklama yayınlayarak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, “24 Şubat 2022 ile 4 Mart 2022 arasında toplam 1058 sivil yaralandı veya öldü” denildi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada 351 sivilin yaşamını yitirdiği ve 707 sivilin ise yaralandığı belirtildi.