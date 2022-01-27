BM: Suriye’de 700 çocuk mahkum çatışmanın ortasında kaldı

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin Haseke bölgesinde 700 çocuğun terör örgütleri YPG ile IŞİD arasında çıkan çatışmaların ortasında kaldığına dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Suriye’nin Haseke bölgesinde terör örgütü PKK’nın uzantısı olan YPG ile hapishaneden firar eden terör örgütü IŞİD arasında yaşanan çatışmalarda, hapishanede tutuklu bulunan ve yaşları 12 civarında olan 700 çocuğun kaos ve katliamın ortasında kaldığını bildirdi.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke’de terör örgütleri YPG/PKK ile IŞİD arasında 20 Ocak’ta çıkan çatışma günlerce sürmüştü. BM İnsan Hakları Ofisi (OHCHR), bu çatışmanın ortasında kalan farklı ülkelerden 700 çocuğun durumunun çok ciddi olduğunu belirtti.

BM Özel Raportörü Fionnuala Ni Aolain, ülkelere, Suriye’de tutuklu bulunan tüm genç vatandaşlarını acilen geri getirme çağrısında bulundu.

BM uzmanı, cezaevi koşullarında tutuklu bulunan yüzlerce erkek çocuğuna yönelik muamelenin, her çocuğun onurlu bir şekilde muamele görme hakkına hakaret olduğunu söyledi.

BM, Suriye kamplarında ve hapishanelerinde geçen yıl 57’ye yakın ülke vatandaşının tespit edildiğini vurguladı.

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