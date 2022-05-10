BM: Ukrayna’da 3 binden fazla sivil öldü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Birleşmiş Milletler'den sivil ölüm sayısı ile ilgili endişe yaratıcı açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Misyonu bir açıklama yaparak, 24 Şubat’tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşındaki bilançonun detaylarını paylaştı.

Misyonun başında olan Matilda Bogner, “Şu an veriler üzerinde çalışıyoruz fakat açıklanan resmi ölüm sayısının çok üzerinde olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sonrasında milyonlarca insan ülkeden kaçmak zorunda kalırken Cenevre’de konuşan Bogner, açıklanan 3.381 ölümün çok üzerinde bir ölüm sayısının olduğuna dikkat çekti.

Bogner, “Özellikle Mariupol büyük bir kara delik. Oraya erişmemiz çok zor ve oradan veri almamız zor oluyor” dedi.

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