BM: Yarım milyondan fazla insan Ukrayna’dan kaçtı
Birleşmiş Milletler, perşembe gününden beri Rusya saldırıları altındaki Ukrayna'dan yarım milyondan fazla insanın kaçtığını duyurdu.
Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden bir açıklama geldi.
Açıklamayı Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren BMMYK’nın tepe ismi Filippo Grandi yaptı. Grandi, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş ile birlikte yarım milyondan fazla insanın Ukrayna’dan kaçtığını duyurdu.