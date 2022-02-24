Abone Ol

BM’de soğuk rüzgar: Rusya 51’inci maddeyi gerekçe gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya askeri müdahale kararı diplomatlar arasında da şok etkisi yarattı... Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde söylediği sözler gündem oldu.

Yayınlanma: 08:09 - 24 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
BM’de soğuk rüzgar: Rusya 51’inci maddeyi gerekçe gösterdi

BM Güvenlik Konseyi’nde de gerilim had safhadaydı…

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya’nın usulsüz bir operasyon düzenlemediğini açıkladı. Nebenzya, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51’inci maddesi uyarınca bu operasyonun gerçekleştiğini söyledi.

Rusya Daimi BM Temsilcisi’nin sözleri soğuk duş etkisi yarattı.

Nebenzya’nın gündeme getirdiği 51’inci madde, “Bu Antlaşma’nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez” diyerek olası bir saldırıyı meşru kılıyor.

Biden'dan saldırıya jet tepki İlginizi Çekebilir Biden'dan saldırıya jet tepki Rusya-Ukrayna krizi: Putin emir verdi Donbas'a askeri harekât sabah başladı İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna krizi: Putin emir verdi Donbas'a askeri harekât sabah başladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD Birleşmiş Milletler Joe Biden Moskova operasyon Putin Rusya Ukrayna