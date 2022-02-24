BM’de soğuk rüzgar: Rusya 51’inci maddeyi gerekçe gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya askeri müdahale kararı diplomatlar arasında da şok etkisi yarattı... Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde söylediği sözler gündem oldu.

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BM Güvenlik Konseyi’nde de gerilim had safhadaydı…

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya’nın usulsüz bir operasyon düzenlemediğini açıkladı. Nebenzya, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51’inci maddesi uyarınca bu operasyonun gerçekleştiğini söyledi.

Nebenzya’nın gündeme getirdiği 51’inci madde, “Bu Antlaşma’nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez” diyerek olası bir saldırıyı meşru kılıyor.

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