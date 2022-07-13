Bolton’dan inanılmaz itiraf: Başka ülkelerde darbe planlarına yardım etmiş biri olarak…

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, CNN kanalında katıldığı programda, eski Başkan Trump’ın bir darbeyi idare edecek kapasitede biri olmadığını belirterek “Burada değil ama başka ülkelerdeki darbe planlarına yardımcı olmuş biri olarak söyleyeyim, bu çok uğraş gerektiren bir iş” dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve eski BM Büyükelçisi John Bolton, CNN kanalında katıldığı programda ABD'nin yabancı ülkelerdeki darbe girişimlerine yardım ettiğini itiraf etti.

ABD'de geçen sene 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınıyla ilgili olarak sunucu Jake Tapper'ın sorularını yanıtlayan Bolton, baskın nedeniyle şiddeti kışkırtmakla suçlanan eski Başkan Donald Trump'ın “dikkatli planlanan bir darbeyi” idare edecek kapasitede biri olmadığını söyledi. Tapper'ın “Darbe için zeki olmaya gerek yok” demesi üzerine Bolton, “Buna katılmıyorum. Burada değil ama başka ülkelerde darbe planlarına yardımcı olmuş biri olarak söyleyeyim, bu çok uğraş gerektiren bir iş. Trump'ın yaptığı bu değildi, o bir fikirden diğerine atlıyordu” ifadelerini kullandı.

VENEZUELA’YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Sunucunun hangi darbe girişimlerinden bahsettiğini sorması üzerine Bolton, Venezuela'ya değinerek “Ayrıntılara girmeyeceğim. Muhalefetin yasadışı olarak seçilmiş bir başkanı devirmeye çalışması için ne gerektiğini gördüm ve başarısız oldular” dedi.

Bolton, 2019'da Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğu dönemde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı ayaklanma çağrısı yapan muhalif Juan Guaido’yu açıkça desteklemişti. ABD, eski Venezuela lideri Hugo Chavez'e yönelik 2002'deki başarısız darbe girişimine de destek vermekle suçlanmıştı.

John Bolton'ın açıklamalarına tepkiler gecikmedi. Sosyal medyada birçok kişi, Bolton'ın başka ülkelerde darbeleri destekledikleri konusunda bu kadar rahatça övünmesini eleştirdi.

ABD, yıllar boyunca birçok ülkede yaşanan darbelere ve darbe girişimlerine gizliden destek verdi.

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