Boris Johnson, giderayak güven oylamasını kazandı

İngiltere hükümeti kendi içinde yaptığı güven oylamasını kazandı, böylece ülkede genel seçim ihtimali ortadan kalktı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere hükümeti, milletvekillerinin oylamasına sunulan güvenoyunu 238’e karşı 349 oy alarak kazandı. Dün akşam açıklanan sonuçlara göre milletvekillerinin çoğunluğunun hükümete güvendikleri yönünde oy kullanmasıyla herhangi bir genel seçime gidilmesi ihtimali ortadan kalkmış oldu.

Hükümet, güven oylamasını geçen hafta muhalefetteki İşçi Partisi’nin istifa kararı alan Başbakan Boris Johnson’ın bir an önce görevlerini bırakması konusundaki baskıları üzerine düzenlemişti. Çoğunluğun hükümete karşı oy kullanması durumunda ülkede bir genel seçim yapılması bekleniyordu.

İngiltere Başbakanı Johnson’ın 7 Temmuz’da görevlerinden istifa ettiğini duyurmasının ardından, Muhafazakar Parti’nin 1922 Komitesi, Johnson’ın Partinin yeni lideri seçilene kadar görevlerine devam edeceğine karar verildiğini açıklamıştı. Komite, Johnson’ın 5 Eylül’e kadar görevine devam etmesine karar vermişti.

Muhafazakar Parti içindeki liderlik yarışında şu ana kadar en yüksek oyu eski Maliye Bakanı Rishi Sunak aldı. Liderlik seçimlerinde yarışacak diğer adaylar ise oy çoğunluğu sırasına göre, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch olarak belirlendi.

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