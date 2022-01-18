Boris Johnson parlamentoya yalan söylediği iddialarını reddetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski danışmanının sokağa çıkma yasağına rağmen gerçekleştirilen parti ile ilgili parlamentoya yalan söylediği suçlamasını reddetti.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan eski danışmanı tarafından iddia edilen parlamentoya yalan söylediği suçlamasına yanıt geldi. Başbakan Johnson, 2020'de Başbakanlık Ofisi'nde Covid-19 kısıtlamalarına rağmen düzenlenen bir partiye katılmaması hakkında eski danışmanının kendisine uyarıda bulunmadığını söyledi.

Başbakan Johnson yaptığı açıklamada parlamentoya yalan söylediği suçlamasını reddederek, “Hiç kimse bana yaptığımız şeyin kurallara aykırı olduğunu ve söz konusu olayın bir iş etkinliği olmadığını söylemedi” dedi.

PARTİYE KATILDIĞI İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Başbakan Johnson, 2020 yılında ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen bir partiye katıldığına ilişkin iddiaları kabul ederek 12 Ocak'ta özür dilemişti.

Avam Kamarası'nda milletvekilleri ve muhalefet liderleri tarafından büyük bir baskı ile karşılanan Jonhson, istifa etmeye çağrılırken İşçi Partisi Lideri Sir Keir Starmer, Johnson’ın İngiliz halkını gerçekten rahatsız edecek kadar “gülünç” göründüğünü ifade etmişti.

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