Brezilyalı politikacının Ukraynalı mülteciler hakkındaki cinsiyetçi sözleri tepki çekti

Brezilyalı politikacı Arthur do Val'ın, Ukrayna'yı ziyareti sonrası basına sızan ses kayıtları uluslararası kamuoyunda infial yarattı. do Val'in Ukraynalı mültecilerle ilgili sözleri sonrası mecliste istifa sesleri de yükseldi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Ukrayna’dan kaçanların yaşadığı insanlık dramı da her geçen gün artıyor. Polonya bugün 1 milyondan fazla Ukraynalıyı ülkelerine kabul ettiklerini açıkladı.

Ukraynalıların umuda yolculuğu sürerken, Brezilyalı politikacı Arthur do Val’ın mültecilerle ilgili sözleri tüm dünyada tepkilere neden oldu.

Brezilya sağının önde gelen üyelerinden do Val, Ukraynalı mülteciler hakkında kadın düşmanı ve cinsiyetçi açıklamalarda bulunmasının ortaya çıkması ise istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

SES KAYDI BASINA SIZDI

Brezilya medyası, Do Val’ın Ukraynalı mülteciler hakkındaki sözlerinin yer aldığı bir ses kaydını sızdırdı.

Konuşmanın, Sao Paulo kongre üyesi Arthur do Val, Vladimir Putin’in saldırısının verdiği zararlara ilişkin farkındalığı artırmak için geçen hafta bölgeye üç günlük gezisinin ardından kaydedildiği düşünülüyor.

Brezilyalı politikacının sızdırılan ses kaydında ise şu ifadeler yer alıyor: “Ukrayna ile Slovakya arasındaki sınırı yaya olarak geçtim. Abi yemin ederim güzel kızlar açısından böyle bir şey görmedim. Mülteci kuyruğu… 200 metre uzunluğunda veya daha fazla. Hepsi tam bir tanrıça gibi… İnanılmaz… Brezilya’nın en iyi gece kulübünün dışındaki kuyruk, buradaki mülteci kuyruğuna yaklaşmıyor.”

‘FAKİRLERİ ETKİLEMEK DAHA KOLAY’

do Val’in cümleleri, “İnanılmaz, ahbap. Bu savaş biter bitmez geri döneceğim. Fakir oldukları için onları etkilemek daha da kolay’ cümleleri ile devam ediyor.

Ukrayna’nın eski Brezilya büyükelçisinin eşi Fabiana Tronenko, politikacıyı utanmaz bir ahmak olarak adlandırırken yayımladığı Twitter mesajında, “Biraz saygı göster serseri… Ukraynalıların neler yaşadığı hakkında hiçbir fikrin yok.” ifadelerini kullandı.

Kısa sürede ülke gündemine bomba gibi düşen ses kaydı sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

Politikacının São Paulo’nun 94 sandalyeli parlamentosundan atılmasını talep eden dilekçeye kısa sürede 40 binden fazla kişi imza attı.

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