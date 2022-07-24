Bu kez Ukrayna vurdu! Rusya’nın hava savunma sistemleri imha edildi

Ukrayna-Rusya savaşı yeniden alevlendi. Ukrayna ordusu, Herson bölgesinde Rus S-300 hava savunma sistemini imha etti. Rusya'nın 14 Şubat'tan bu yana modern Pantsir-S1 ve Buk-M2 de dahil olmak üzere 65'ten fazla yerden havaya füze sistemini kaybettiği bildiriliyor.

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ordusu Herson bölgesinde Rus S-300 hava savunma sistemlerini imha ettiği yeni bir video yayınladı.

Güney Herson bölgesinde çekildiği öğrenilen görüntülerde, Ukrayna kuvvetleri, S-300 karadan havaya füze sistemlerinin en az iki fırlatıcısını ve bir komuta karakol aracını başarıyla imha ettiği görüldü.

RUSYA 65’TEN FAZLA HAVA FÜZE SİSTEMİNİ KAYBETTİ

Rusya’nın 14 Şubat’tan bu yana modern Pantsir-S1 ve Buk-M2 de dahil olmak üzere 65’ten fazla yerden havaya füze sistemini kaybettiği bildiriliyor.

RUSYA ODESSA LİMANINI VURMUŞTU

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından yaşanan küresel gıda krizinin çözümüne yönelik Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın İstanbul'da imzalanmasının ardından, dün Ukrayna'nın Karadeniz’deki ana ticaret limanlarından Odessa'ya saldırı düzenlenmişti.

ZELENSKİY’DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Odessa limanına yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Rusya’yı suçlayarak, “Rusya ile bir tür diyaloğa, bir tür anlaşmaya ihtiyaç olduğu söyleniyorsa, neler olduğu görülmeli” ifadelerini kullanmıştı.

Zelenski, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Odessa limanına Rusya’nın füze saldırısı, küçümseyici bir saldırıdır. Aynı zamanda Rusya’nın siyasi pozisyonlarına da bir darbe oldu. Rusya ile bir tür diyaloğa, bir tür anlaşmaya ihtiyaç olduğu söyleniyorsa, neler olduğu görülmeli. İşgalciler artık kimseyi aldatamaz. Bu saldırı sonucunda Odessa Sanat Müzesi binası da hasar gördü. Rus barbarlığı bizi zaferimiz için ihtiyaç duyduğumuz silahları elde etmeye daha da yaklaştırıyor” ifadelerini kullanmıştı

BLINKEN: ANLAŞMAYI BALTALIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, söz konusu saldırının yapılan anlaşmayı baltaladığını belirterek, “ABD, Rusya’nın Odessa limanına yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor. Saldırı, Rusya’nın gıda tedarik çabalarını ve Ukrayna’nın ihracatı kapsamında dün kesinleşen anlaşmaya yönelik taahhütlerinin güvenilirliğini baltalıyor” dedi.

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