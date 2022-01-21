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Bukele yine espri yaptı: Bu sefer Erdoğan yanındayken

Resmi temaslar için Türkiye'de bulunan ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen El Salvador lideri Nayib Bukele, dün gece sosyal medyadan takipçilerine ve seçmenine yine espri yaptı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:27 - 21 Ocak 2022 Güncellenme:
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Bukele yine espri yaptı: Bu sefer Erdoğan yanındayken

Önceki gün Türkiye’ye gelen ve dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medyadan Türkçe mesajlarıyla takipçilerini güldürmeye devam ediyor.

 

Türkiye’ye geldiği gece, geçen yıl sosyal medyada ve kamuoyunda gündem olan, “Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar” ifadesini kendisine göre değiştirerek yazmıştı. Bukele, “Öncelikle, #Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar” ifadesini kullanmış ve bu mesaj büyük beğeni toplamıştı.

Bukele önceki gün de Türkçe bir mesaj paylaşarak takipçilerini güldürmüştü.

Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Bukele, bu görüşmenin ardından yine soluğu Twitter’da aldı. Kendisini “El Salvador’un CEO’su” olarak tanıtan Bukele, Erdoğan ile görüştüğü sırada askeri selamlarken çekilmiş bir videosunu yayınladı.

Bukele’nin videonun altına yazdığı esprili yorum büyük beğeni topladı.

Videoda, “Merhaba asker” diyen Bukele bu videonun altına ise, “Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!” yazdı.

Bukele’nin bu videoya yaptığı yorum büyük beğeni topladı.

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