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Bulgaristan 10 Rus diplomatı “istenmeyen adam” ilan etti

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tırmanırken, Bulgaristan'ın ülkede bulunan 10 Rus diplomatı persona non grata (istenmeyen adam) ilan ettiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:29 - 18 Mart 2022 Güncellenme:
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Bulgaristan 10 Rus diplomatı “istenmeyen adam” ilan etti

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Rusya’nın Bulgaristan Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, Bulgaristan’ın 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

Başta Rus haber ajansları olmak üzere uluslararası haber ajansları da gelişmeyi “son dakika” ibaresiyle paylaştı. Açıklamada Bulgaristan’ın Rus diplomatları, “Diplomatik statülerile uyumsuz davranmakla” suçladığı belirtildi.

Mitrofanova, “Bu kararı aşırı derecede düşmanca buluyoruz ve aynı şekilde karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz” dedi.

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