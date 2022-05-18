Cannes Film Festivali’nde Zelenskiy sürprizi

Dünyaca ünlü Cannes Film Festivali bu yıl Ukrayna lideri Zelenskiy’in sürpriz konuşmasıyla başladı.

Sozcu.com.tr

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Fransa'da dün düzenlenen 75. Cannes Film Festivali'nin açılış törenine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in konuşması damga vurdu.

Törende video konferans aracılığıyla önceden duyurulmayan sürpriz bir konuşma yapan Zelenskiy, “Nefret yok olacak ve diktatörler ölecek” dedi. Eski bir komedyen olan Ukrayna lideri, sinema ve gerçek arasındaki bağa değinerek Charlie Chaplin’in Nazi lideri Adolf Hitler'le dalga geçtiği ünlü filmi Büyük Diktatör'ü örnek gösterdi.

Zelenskiy, “Günümüzde sinemanın sessiz olmadığını gösterecek yeni bir Chaplin'e ihtiyacımız var. Halktan aldıkları güç halka geri dönecek” diye konuştu. Ukrayna liderinin konuşması konukların birçoğu tarafından ayakta alkışlandı.

Cannes Film Festivali'nde bu yıl çok sayıda Ukraynalı yönetmenin filmleri de gösterilecek. Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus bombardımanı nedeniyle geçen ay hayatını kaybeden yönetmen Mantas Kvedaravicius'un Mariupolis 2 belgeseli için özel gösterim yapılacak.

Festival organizatörleri, Rus hükümetiyle bağı olan kişilerin festivale katılmasına izin vermemişti.

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