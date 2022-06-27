Çavuşoğlu: Karşılıklı ziyaretlere ivme kazandırmak istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Karşılıklı ziyaretlere ivme kazandırmak istiyoruz. Ev sahipliği sırası İran'da, şu anda tarihler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan İranlı Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu ile Emir Abdullahiyan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İranlı mevkidaşının bakan olarak Türkiye’ye ilk ziyareti olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Farklı alanlarda eş güdümü ve iş birliğini nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk. Karşılıklı ziyaretlere ivme kazandırmak istiyoruz. Epeydir COVID salgını sebebiyle karşılıklı ziyaretlerde bir aksama olmuştu. Önümüzdeki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7’nci toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz. Ev sahipliği sırası İran’da, şu anda tarihler üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İKİLİ TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ 30 MİLYAR DOLAR”

İki ülkenin ticaret hacminde ciddi bir düşüş yaşandığını aktaran Çavuşoğlu, “Geçen sene yüzde 61,5 oranında bir artış oldu. Bu sene ilk 4 aya baktığımız zaman bu artış devam ediyor. İkili ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarma hedefi koymuştu liderlerimiz, o hedefin çok gerisindeyiz. O nedenle daha fazla gayret sarf edip ticaretimizi daha da arttırmamız lazım. Ticaret hacmimizi ileriye doğru taşımak için elimizdeki mekanizmaları da iyi kullanmamız lazım. Bu amaçla 29’uncu Karma Ekonomik Komisyonu toplantımızı kısa bir süre içinde gerçekleştirmeyi öngörüyoruz” diye konuştu.

“TERÖR HEPİMİZİN ORTAK DÜŞMANI”

Bakan Çavuşoğlu, “Bir kez daha ifade etmek isterim ki biz İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Umuyoruz ki nükleer anlaşmanın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar yeniden adımlarını atarlar. Anlaşma sağlandığı takdirde bunun bölgemize ve ikili ekonomik ilişkilerimize olumlu yansımaları olacaktır” diye konuştu.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, “Türkiye, İran, Azerbaycan üçlü mekanizmamız var. Dışişleri Bakanları düzeyinde davet sırası İran’da. Bu sene içinde o üçlü toplantıyı da gerçekleştirmek istiyoruz. Terör ile mücadelede iş birliğimiz önemli iki komşu olarak. Somut beklentilerimizi de paylaştık. Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı” dedi.