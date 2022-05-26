Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına itirazlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir” denildi.

Türkiye’nin itirazlarda bulunduğu İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmişti. Görüşmelerde Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İsveç heyetine İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya heyetine de Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara başkanlık etmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce yaptığı açıklamada “Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılmaları konusunda ortak bir karara kısa sürede varacağımıza inanıyorum” demişti.

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