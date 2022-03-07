Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları Antalya’da bir araya gelecek

Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmak için bir süredir görüşmelerini sürdüren Ankara'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta üçlü bir zirve gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk çalışmaları devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem yarattı…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba’nın Antalya’da bir araya geleceğini açıkladı. Görüşmenin perşembe günü gerçekleşeceği de belirtildi.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, “Ukrayna’daki çatışmalar 12 gündür devam ediyor. İnsani kriz ve can kayıpları maalesef artıyor. 1.7 milyon kişi şu ana kadar ülkeyi terk etti. Bunların bir kısmı da ülkemize geliyor. Biz de vatandaşlarımızın tahliyesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu sabah itibariyle yaklaşık 12 bin vatandaşımızı Ukrayna’dan tahliye ettik. Az önce koordinasyon ve destek merkezinde ilgili arkadaşlarımızla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantımıza video konferans yöntemiyle Ukrayna, Rusya, Polonya, Romanya ve Moldova’daki büyükelçilerimiz ile; Odessa başkonsolosumuz da katıldılar” dedi.

“ERDOĞAN 19 GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ”

Çavuşoğlu açıklamasında, “En önemli amacımız, çatışmaların bir an önce durdurulması. Saldırıdan önce Cumhurbaşkanımız ve bizler, Rus ve Ukraynalı muhataplarımızla, özellikle onları bir araya getirmek için çok çaba sarf ettik. Saldırının başlamasından bu yana sayın Cumhurbaşkanımız muhataplarıyla 19 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ben de yaklaşık 40 görüşme gerçekleştirdim. Bu süre zarfında Ukrayna Dışişleri Bakanı ile 6, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı ile 4 kez görüştüm. Mesaj yoluyla haberleşmemiz buna dahil değil” ifadesini kullandı.

“YOĞUN BİR DİPLOMASİ YÜRÜTTÜK”

Çavuşoğlu, “Çatışmalardan önce Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarımı, Antalya Diplomasi Forumu marjında bir araya getirme teklifinde bulunmuştum. Bu konuda hem Rus hem de Ukrayna tarafıyla temaslarımızı kesmeden sürdürdük. Savaşın ardından bu çabamızı daha da artırdık ve iki tarafı buluşturmak için yoğun bir diplomasi yürüttük. Dün sayın Cumhurbaşkanımız, Putin ile telefon görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Bilahare Lavrov Antalya’daki bu görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Aynı şekilde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da bu toplantıya katılacağını bize bildirdi” açıklamasını yaptı.

“BİR DÖNÜM NOKTASI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ”

Çavuşoğlu, toplantının detaylarını da paylaştı. Dışişleri Bakanı, “Her iki bakan Antalya’daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, üçlü bir şekilde yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü formatta gerçekleştireceğiz. 10 Mart Perşembe günü bu toplantıyı inşallah Antalya’da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının özellikle bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Bu toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir Brezilyalı politikacının Ukraynalı mülteciler hakkındaki cinsiyetçi sözleri tepki çekti