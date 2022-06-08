Çavuşoğlu: Türkiye’nin endişelerinin meşru olduğunu herkes kabul ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuna ilişkin, "Türkiye'nin endişelerinin meşru olduğunu herkes kabul ediyor, endişelerin karşılanması gerektiğini de söylüyor, endişelerin karşılanması konusunda da somut adımların atılması gerekiyor. NATO Genel Sekreteri'nin, 3 bakan olarak bizleri davet etme fikri vardı. Biz öncelikle bu iki ülkenin bizim verdiğimiz yazılı belgeye dönüşünü görmek istiyoruz. Ondan sonraki görüşmeler daha sonuç odaklı olur diye düşünüyorum" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile Ankara’da bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Hoekstra, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, ikili ve bölgesel görüşmelerin ele alındığını belirterek şunları söyledi:

* “Kendisi Dışişleri Bakanı olarak ülkemize ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Yakın bölgemizde meydana gelen görüşmeleri, tahıl ihracatı konularını ele aldık. Lavrov ile yaptığımız görüşmeler hakkında da dostuma bilgi verdim.

* Türkiye-AB ilişkileri, terörizm ile mücadele, enerji konularında görüş alışverişinde bulunduk. Hollanda ile çok yönlü, köklü ilişkilerimiz var, ilişkilerimiz 4 asır öncesine dayanıyor. 500 bini bulan Hollanda’da yaşayan Türk toplumu var.

* Karşılıklı doğrudan yatırım miktarlarımız da artıyor, Hollanda’nın Türkiye’de yatırım miktarı 27 milyar dolar, Türkiye’nin de Hollanda’da yatırım miktarı 17 milyar dolar civarında. NATO müttefikleri olarak birbirimizin güvenliğine destek vermekle yükümlü olduğumuzu da bir kez daha belirtmek isterim.

* Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri de detaylı olarak ele aldık. Arzumuz bir an önce müzakere masasına tekrar dönülmesi ve tahıl ihracatının önündeki güvenlik ve teknik engellerin de kaldırılması.”

“VERDİĞİMİZ BELGEYE DÖNÜŞLERİNİ BEKLİYORUZ”

Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvurusuna ilişkin şu ifadelerini kullandı:

* “Bu süreçte Avrupa ülkelerinde PKK/YPG’nin terör örgütünün paçavraları ile gösterilerini arttırmasının tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Bizim bu iki ülkenin NATO üyeliği konusunda ortaya koyduğumuz tavrın gerekçelerini herkes biliyor. NATO müttefiklerimiz de biliyor.

* Önce Cumhurbaşkanımızın açıklaması, sonra bizim tüm platformlarda bunu gerekçeleri ile açıklamamız ve teröre verdikleri destekleri delilleri ile ortaya koymamız. Sonuçta iki ülkenin heyetleri geldi, yazılı şekilde endişe ve beklentilerimizi belirttik. Bir taraftan kararlılığımızı sürdürürken bir tarafta da diyaloğu sürdürüyoruz. Bu konuyu da bugün ele aldık.

* Türkiye’nin endişelerinin meşru olduğunu herkes kabul ediyor. Endişelerin karşılanması gerektiğini de söylüyor, endişelerin karşılanması konusunda da somut adımların atılması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte NATO Genel Sekreteri’nin, 3 bakan olarak bizleri davet etme fikri vardı. Öncelikle bu iki ülkenin bizim verdiğimiz belgeye dönüşünü görmek istiyoruz. Ondan sonraki görüşmeler daha sonuç odaklı olur diye düşünüyorum.”

HOEKSTRA: TÜRKİYE İFADELERİNDE HAKLI

Hoekstra ise Türkiye ile Hollanda’nın çok yakın dost olduklarını belirterek, “İki ülkeyi birbirine bağlayan kilit unsurlar var. Göç, güvenlik, ekonomi gibi çok çeşitli konularda bir araya geliyoruz. Sayın bakana ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye’ye bu konuda tarafları (Rusya-Ukrayna) müzakere masasında tekrar bir araya getirmek için gösterdikleri çaba için teşekkürü bir borç bilirim. Anıtkabir’i ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

Hoekstra, ülkesinin terör örgütlerine karşı aldığı tedbirlere ilişkin, “Avrupa Birliği’nin bütünü ile ele alınması çerçevesinde ve Hollanda özelinde terör örgütleri ile mücadelemizin karalılıkla devam ettiğini dile getirdim. Türkiye ifadelerinde haklı diye düşünüyorum. Türkiye açısından terörle mücadele konusunun önem taşıdığını biliyoruz. Her ülkenin bu konu ile mücadele etme sorumluluğu var. Biz bundan sonra da bu konu ile ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.