Çavuşoğlu: Ukrayna savaşından dolayı ‘orta koridor’un önemi artıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Ukrayna'daki savaştan dolayı Asya ve Orta Asya bölgesindeki ürünlerin Rusya üzerinden Avrupa piyasasına ulaştırılması zor ve imkansız görünüyor. Dolayısıyla "orta koridor" olan Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye konumunun önemi artıyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile İstanbul’da bir araya geldi. İki bakan, baş başa gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Gürcistan’ın 14 yıldır en büyük ticari ortağı olduğunu vurgulayarak, “Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geçti. Bu yılki 6 aya baktığımız zaman bu senenin sonunda 3 milyar dolara yaklaşacağız. Daha önce liderlerimiz 3 milyar dolar hedefi belirlemişti. Bu hedefi önümüzdeki günlerde güncellememiz gerektiğini biliyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmek için aramızda serbest ticaret anlaşması mevcut. Bu anlaşmanın çerçevesini genişletmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin komşu ülkelerle enerji alanındaki işbirliklerine büyük önem verdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Gürcistan ve Azerbaycan ile bölgemizin çehresini değiştiren önemli projeleri birlikte hayata geçirdik. Bakü Tiflis Kars, Bakü Tiflis Ceyhan ve Güney Gaz Koridoru bu anlayışla hayata geçirildi. Orta koridor başta olmak üzere bölgemizdeki ulaştırma bağlantıları için önemli konumdaki Bakü-Tiflis-Kars demir yolundan daha etkin şekilde faydalanmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde bunları değerlendirmek için Türkiye Gürcistan Azerbaycan üçlü toplantımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Bakü’de Türkiye – Azerbaycan – Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma bakanları toplantısın gerçekleştirdik. Gelecek hafta Türkiye -Azerbaycan -Özbekistan Dışişleri Ulaştırma ve Enerji Bakanları toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu toplantılar amaç şu. Son zamanlarda Ukrayna’daki savaştan dolayı Asya ve Orta Asya bölgesindeki ürünlerin Rusya üzerinden Avrupa piyasasına ulaştırılması zor ve imkansız görünüyor. Dolayısıyla orta koridor Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye konumunun önemi artıyor. Önümüzdeki süreçte bu tür toplantılara Gürcistan’ı da dahil etmek istiyoruz ki lojistik konusunda enerji güvenliği konusunda birlikte çalışmamız lazım. Bu bölgemizin ekonomik kalkınması bakımından da, uluslararası piyasalar bakımından da önemli. Bölgemizi bir lojistik üs, enerji üssü yapma bakımından son derece kritik” diye konuştu.

Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da önümüzdeki dönemde Gürcistan’ın ziyaret planladığını kaydetti.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ise görüşmenin çok verimliği geçtiğini vurgulayarak, Türkiye’nin Gürcistan’ın toprak bütünlüğü konusundaki daimi desteğini önemli bulduklarını belirtti.

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