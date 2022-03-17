Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba Lviv'de bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya temaslarının ardından Ukraynanın Lviv kentine geldi. Çavuşoğlu bugün Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile Lviv’de bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, “İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) ziyaretin neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır. Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var” dedi.

Çavuşoğlu, Mariupol’de 100’den fazla Türk vatandaşının bulunduğunu açıklarken, “tahliyelerin yapılabilmesi için taraflara 24 saatlik ateşkes teklif ettik.” dedi.

‘SAVAŞ SONA ERSİN DİYE ÇALIŞIYORUZ’

Kuleba, “Savaşın sona erdirilmesi konusuyla ilgili bütün kilit konuların Putin ile bizzat görüşülmesi gerektiğini çok iyi anlıyoruz. Rusya'nın güvenlik güçleriyle yürüttüğü savaşa ne Ukrayna'nın ne Türkiye'nin ihtiyacı var. Biz savaşın sona erdirilmesi özelinde çalışmamıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Çavuşoğlu ise “Özellikle bu zor günlerde Lviv'e gelerek stratejik ortağımız Ukranya'ya olan desteğimizi burada göstermek istedik. Bu savaşın bir an evvel sona ermesi gerekiyor. Akan kanın ve gözyaşının durması gerekiyor” dedi.

Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle devam etti;

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

*Bir taraftan Belarus müzakereleri devam ederken biz de barışın tesisi için çabalarımızı devam ettiriyoruz. O nedenle dün Moskova'daydım. Moskova'da gündeme gelen konular ve edindiğimiz izlenimler hakkında Kuleba'ya bilgiler verdim.

*Cumhurbaşkankamız Erdoğan'da Başkan Zelenski ile görüştü. Bugün de Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

TEMENNİMİZ ÖNCE MARİUPOL’DA ACİL ATEŞKES

*Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine desteğimiz tamdır.

*Bugün en büyük zorluğumuz Mariupol bölgesinde çatışmalar devam ettiği için orada yaşayan vatandaşlarımızı ve masum sivilleri ayırt etmeksizin tahliyesini yapmaktır. Temennimiz önce Mariupol'da acil bir insani ateşkesin sağlanması, sonra da tüm Ukrayna'da savaşın sona ermesi, ateşkesin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi, anlaşma ve barış yolunda diplomasiye fırsat verilmesidir.

LİDERLER DÜZEYİNDE GÖRÜŞME

*Kuleba ve Lavrov'u elbette Antalya'da bir araya getirmekten mutlu olacağız. En kısa zamanda artık liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininin de hazırlanması gerekiyor. Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak istediğimizi belirtmiştik.

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