Çavuşoğlu: Ülkelerin toprak bütünlüğünün güç kullanarak değiştirilmesine karşıyız

Resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, Bölgesel konuları da değerlendirdik. Özellikle Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Ülkelerin toprak bütünlüğünün güç kullanarak değiştirilmesine biz prensip olarak herkes gibi karşıyız. Haksız ve hukuksuz bu saldırının bir an önce sona ermesini istiyoruz. Bu konuda da çabalarımızı artırarak devam ediyoruz dedi.

Basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, belli bir aradan sonra tekrar Azerbaycanda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ve kendisine gösterilen ilgi için de minnettar olduğunu belirterek, Bu vesileyle 30uncu yıl dönümünü yad ettiğimiz Hocalı Katliamında hayatını kaybeden şehitlerimize, kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Onları saygıyla, hürmetle, rahmetle anıyoruz dedi.

TARİHİ BİR ADIM ATTIK

Şuşa Beyannamesinin meclisler tarafından onaylandığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, Geçen ay kardeşim Ceyhun Beyin de söylediği gibi Şuşa Beyannamesi meclislerimiz tarafından da onaylandı. Aslında Türkiye ve Azerbaycan tabii müttefiktir ama bu tabii müttefikliğimizi liderlerimizin iradesiyle bir belgeye, bir anlaşmaya da döktük. Meclislerimizin onaylaması da aslında bu iradenin, liderlerimizin iradesinin doğrudan halklarımız tarafından da tasdik edildiğinin bir göstergesidir. Yine Şuşa Beyannamesi ile Ceyhun kardeşimin de söylediği gibi biz tarihi bir adım attık. Ve bu beyanname çerçevesinde önümüzdeki süreçte içinde önemli unsurlar var, askeri konular var, kültür konusu, diaspora konusu, ekonomi var, enerji var, bilim var ve bu konularda somut adımlar atmak için biz tüm diğer bakanlıklarımızla birlikte çalışıyoruz şeklinde konuştu.

PANDEMİYE RAĞMEN İKİLİ TİCARET HACMİMİZ 5 MİLYAR DOLARI ULAŞTI

Pandemiye rağmen ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Ama liderlerimiz 15 milyar dolar hedef koydu çünkü ülkelerimizin potansiyeli buna uygun. Bunun için hangi adımlar atarız, taşımacılığın, lojistiğin önündeki engelleri kaldırıp onları teşvik etmemiz gerekiyor. Aramızda tercihli ticaret anlaşması var. Bu tercihli ticaret anlaşmasının kapsamını elbette genişletebiliriz ama serbest ticaret anlaşmasının müzakerelerine de başlamamız önemli. Çünkü gerek salgın, gerekse bölgemizdeki gelişmeler gösteriyor ki biz kendi aramızdaki tedarik zincirlerimizi hiçbir engel olmadan tesis etmemiz gerekiyor. Bu yönde de birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımız da zaten 30 milyara yaklaşıyor ve şirketlerimizi hem Azerbaycan’da hem Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda da teşvik etmeye devam edeceğiz. Tabi işgalden azad edilen bölgelerin inkişafı ve buraların ihyası konusunda da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in vizyonu çerçevesinde çalışmalara biz de elimizden geldiği kadar destek veriyoruz dedi.

UKRAYNA’DAKİ GELİŞMELERİ ENDİŞEYLE İZLİYORUZ

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin tüm boyutlarının ele alındığını ve ayrıca bölgesel konuların da değerlendirildiğini belirten Çavuşoğlu, Bugün ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını Ceyhun kardeşim anlattı. Tüm boyutlarını ele aldığımız gibi bölgesel konuları da değerlendirdik. Özellikle Ukrayna’daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Ülkelerin toprak bütünlüğünün güç kullanarak değiştirilmesine biz prensip olarak herkes gibi karşıyız. Haksız ve hukuksuz bu saldırının bir an önce sona ermesini istiyoruz. Bu konuda da çabalarımızı artırarak devam ediyoruz. Şöyle dünyaya baktığımız zaman özellikle önemli aktörler bakımından her iki ülkeyle iletişim kurabilen her iki ülkeyle ilişkileri olan ülkelerden iki tanesiyiz biz Azerbaycan ve Türkiye olarak. Bu münasebetlerimizi de pozitif yönde kullanarak öncesinde çaba sarf ettik ama savaş başladı şimdi bu savaşın durdurulması için yine çabalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle önümüzdeki süreçte tahliyeler konusunda da işbirliğimizi Ceyhun kardeşim gayet güzel bir şekilde anlattı. Azerbaycanlı ve Türkiyeli ayrımı yapmaksızın kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı ülkelerimize getirmek için emektaşlığımız devam edecek şeklinde konuştu.

AZERBAYCA’NIN ERMENİSTAN’A KAPSAMLI BARIŞ ANLAŞMASI TEKLİFİNİ DESTEKLİYORUZ

Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti:

Karabağ Zaferinden sonra Azerbaycan’ın Ermenistan’a kapsamlı bir barış anlaşması teklifini biz destekliyoruz. Bu aslında can Azerbaycan’ın ne kadar iyi niyetli olduğunu, bölgemizde barış istediğini gösteriyor. Umuyoruz Ermenistan’da buna olumlu karşılık verir. Vermesi de gerekiyor bölgenin barışı ve istikrarı için herkes üzerine düşeni yapacak.

Bizim Ermenistan’la da bazı attığımız adımlar var özel temsilcimiz Serdar Bey de bugün aramızda. Bu konuda da can Azerbaycan’la eşgüdüm içinde hareket ediyoruz, tüm konularda beraber istişare ediyoruz, hangi adımları atacağımıza karar veriyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğimizi burada bir kere daha söylemek isterim. Temel hedefimiz bölgede iyi komşuluk ilişkilerinin uluslararası hukuk çerçevesinde devam etmesi ve öngörülen projelerin de başta Zengezur koridoru olmak üzere hayata geçmesidir. Diğer taraftan biz bölgenin istikrarı için Azerbaycan’la sadece bugün değil geçmişten bu yana çabalar sarf ediyoruz. O nedenle komşu ülkelerle beraber 3lü, 4lü formatlarımız var. Bu toplantıların bazıları Azerbaycanda olacak, bazıları Türkiyede olacak, İranla olan toplantı İranda olacak. Ve bunların da mümkünse bu sene gerçekleştirilmesi konusunda arkadaşlarımız hazırlıklarını yapacaklar. Diğer taraftan Türk Devletleri Teşkilatı son zirvesinde dönem başkanlığını Azerbaycandan alırken önemli kararlar da aldık. Şimdi bunun hayata geçmesi konusunda da uygulanması konusunda da harici işler nazırları olarak çalışıyoruz. Bir ara toplantı gerçekleştireceğiz. Azerbaycan 2 yıl bu dönem başkanlığını başarıyla sürdürdü, çıta yüksek. Biz de o çıtayı aşağıya düşürmemek için birlikte daha da yukarı çıkarmak için beraber çalışacağız.

BİZ HERKESİ DAVET ETTİK, HERKESE EŞİT FIRSAT SUNDUK

Antalya Diplomasi Forumuna Azerbaycan’dan geniş bir heyetle katılım olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumuna Azerbaycan’dan geniş bir katılım var, geniş bir heyetle katılım var. Çok çok teşekkür ediyoruz. İkinci yılında tüm dünyanın dikkatini çeken, daha ilk yılında dikkatini çekti ki ikinci yılında çok sayıda dışişleri bakanı, çok sayıda bakanlar, devlet ve hükümet başkanları, uluslararası örgütlerin genel sekreterleri, NATO genel sekreteri, AGİT genel sekreteri, Avrupa Şurasının genel sekreteri gibi tüm uluslararası örgütlerin UNSCR gibi temsilcileri de orada olacak. Yaklaşık 40 uluslararası ve bölgesel örgütün üst düzey yöneticileri bizimle beraber olacak. Biz herkesi davet ettik, herkese eşit fırsat sunduk. Ermenistan’ı da davet ettik, Yunanistan’ı da, Kıbrıs Rum kesimini de davet ettik, İsraili de davet ettik. Bu özgür bir platformdur, serbest bir platformdur. Herkes gelsin sesini duyursun dedik, forumların da zaten niyeti budur. Ama burada dünya nereye gidiyor, diplomasiyi nasıl yeniden kurgulamamız lazım bunları konuşmamız lazım, diplomasiyi nasıl ön plana çıkaracağız. Ben inanıyorum ki Azerbayca’nın da bu yönde çok önemli katkıları olacaktır. Başta Ceyhun kardeşimiz olmak üzere tüm katılımcıların vizyonundan faydalanacağız dedi.

