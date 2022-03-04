Çavuşoğlu’ndan Rusya ve Ukrayna’ya ‘Antalya’ teklifi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dokuzuncu gününde, NATO'da olağanüstü Ukrayna toplantısı gerçekleşti. NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında, NATO'nun Doğu Avrupa ve Orta Avrupa'daki uzun vadeli mevcut planlarının ele alındığı toplantılar sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile ilgili olarak, “Amacımız bir an önce savaşın sona ermesi” dedi. Çavuşoğlu, “İki ülkenin (Rusya-Ukrayna) bakanlarını Antalya’daki forumda görüştürmek isteriz” ifadelerinde bulunurken, “Savaşın başlamasından önce her iki dışişleri bakanını da Antalya’da bir araya getirmeyi planlıyorduk. Ukraynalılar bu savaş ortamında gelebilirler mi bilmiyorum. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da Antalya’ya geleceğini teyit etti. İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz.” dedi.

Çavuşoğlu, “Hava sahamızı açık tutuyoruz. Sadece Türkiye açısında değil yaptırım uygulayan ülkelerin vatandaşları açısından da hava sahasın açık tutuyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Çavuşoğlu, Ukrayna’daki Türk vatandaşları ile ilgili olarak da “Dönmek isteyen her vatandaşımızı tahliye etmek için yoğun çalışıyoruz” dedi.

Brüksel’de yoğun bir mesai yürüten Çavuşoğlu, Fransız, Bulgar, Hollandalı ve Alman mevkidaşları ile bir araya geldi.

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