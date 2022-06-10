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Çekya polisini şaşkına çeviren operasyon

Çekya’da polisler, marketlere sevkiyatı yapılmak üzere hazırlanan muz kolilerinde gizlenmiş 840 kilogram kokain ele geçirdi.

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Çekya polisini şaşkına çeviren operasyon

Çekya'nın Jicin ve Rychnov nad Kneznou şehirlerinde polis ekipleri, yarım tondan fazla kokain ele geçirdi. Çek polisi, marketlere sevkiyatı yapılmak üzere hazırlanan muz kolilerinde gizlenmiş 840 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı.

Çek polisi tarafından yapılan açıklamada, elde edilen kokainin değerinin 2 milyar Çek korunasından fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Sevkiyatla ilgili bilgiler Çek Cumhuriyeti dışına çıkıyor, bu nedenle uluslararası polislerin işbirliğine başvuracağız. Olayla ilgili soruşturmayı Ulusal Uyuşturucu Kontrol Merkezi yapıyor” denildi.

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