Çernobil sinyal göndermeyi durdurdu: Ukraynalı personel hala mahsur

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Çernobil Nükleer Santrali'nin Rus güçlerinin eline geçmesinin ardından iletişimin koptuğunu ve uzaktan bağlantı sisteminin kapandığı için santralde neler olduğunu bilmediklerini açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, geçtiğimiz hafta yoğun çatışmalara sahne olan Çernobil nükleer santrali ve çevresinin kontrolü Rus birliklerine geçmişti.

Ukrayna’daki Çernobil’deki radyoaktif atık tesislerinde nükleer sistemlerin BM’nin nükleer gözlemcisine veri iletmeyi durdurduğu açıklandı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), içinde 210 bilim insanın bulunduğu Çernobil Nükleer Santrali’nin Rus güçlerinin eline geçmesinin ardından santralin uzaktan bilgi transferi sisteminin koptuğunu ve iletişimin kesildiğini açıkladı.

MÜZAKERE TEKLİFİ YAPTILAR

Ukraynalı yetkililer, 2 haftadır girişlerin yasaklandığı santralle sadece mail üzerinden iletişim kurulabildiğini belirtiyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, santraldeki bilim insanlarının güvenliği için Rusya ve Ukrayna ile müzakere düzenlemeyi teklif etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bugün yaptığı açıklamada, “Genel Müdür, Çernobil Nükleer Santrali’nde kurulu güvenlik önlemleri izleme sistemlerinden gelen uzaktan veri iletiminin kaybolduğunu belirtti” dedi. IAEA, Çernobil Nükleer Santrali’nin Rus güçlerinin eline geçmesinin ardından iletişimin koptuğunu ve uzaktan bağlantı sisteminin kapandığı için santralde neler olduğunu göremediklerini açıkladı.

ESİR TUTULAN PERSONELE İZİN VERİN

IAEA, bölgedeki radyasyon seviyelerinin nispeten düşük olmasına rağmen, personelin ‘güvenli rotasyonunun’ sağlanması gerektiğini savunarak Rus makamlarını Çernobil’de esir tutulan 210 personelin gitmesine izin vermeye çağırdı.

IAEA genel müdürü Rafael Mariano Grossi, “Ukrayna’nın nükleer tesislerinde güvenliği tehlikeye atan birkaç olay yaşadık” dedi.

Kiev ve Kharkiv yakınlarındaki radyoaktif atık bertaraf tesislerine zarar verildiğine dair raporlar da gelmeye davam ediyor.

IAEA, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya’nın artık Rusların kontrolünde olduğunu yedek parça ve ilaç teslimatını engellediğini söyledi.

ATOM BOMBASININ 50 KATINA EŞİT

Çernobil’de 1986 yılında santralin dördüncü reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye 1945’te Hiroşima’ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayılmıştı. Bu olay dünyanın en büyük çevre felaketlerinden biri olarak sayılıyor.

Bu olaydan sonra dördüncü reaktör kapatılsa da diğer reaktörler kapatılmadan evvel birkaç yıl çalışmaya devam etti. Santralde çalışan ama Çernobil bölgesinden uzaklaştırılan işçilerin konaklaması için ise yakındaki Slavutıç şehri sıfırdan inşa edildi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler'in nükleer gözlemcisi, Rus kontrolü altındaki Çernobil ve Zaporijya nükleer santrallerini işletmek zorunda kalan rehine işçilerin korkunç çalışma koşullarına ilişkin endişelerini dile getirmişti. Çernobil'de rehin tutulan işçilerin günde sadece bir öğün yulaf lapası yediği ve günde en fazla iki saatlik uykuyla çalıştıkları da belirtilmişti.

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