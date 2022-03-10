Çernobil’den sonra Zaporijya nükleer santraliyle de bağlantı kesildi: Radyasyon sızıntısı tehlikesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Rus birliklerinin ele geçirdiği Çernobil ve Zaporijya Nükleer Santrallerinde radyasyon sızıntısı tehlikesi yaşanıyor. İki tesisle de bağlantının tamamen koptuğu belirtilirken, 48 saat uyarısı yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, dün, Çernobil Nükleer Santrali’nin Rus güçlerinin eline geçmesinin ardından iletişimin koptuğunu ve uzaktan bağlantı sisteminin kapandığı açıklanmıştı.

Bugün ise Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali ile iletişimin tamamen koptuğu bildirildi.

Nükleer güvenlikten sorumlu gözlemevi yetkilileri, Çernobil’de meydana gelebilecek olası bir felaket uyarısından sadece saatler sonra, Ruslar tarafından ele geçirilen Zaporijya santrali ile teması kaybetti.

‘VERİ AKIŞI TAMAMEN KOPTU’

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Zaporijya’daki uyarı sistemlerinin, Rus güçlerinin eline geçmesinin ardından güncelleme yayınlamayı durdurduğunu söyledi.

IAEA başkanı Rafael Grossi, Viyana genel merkezine giden veri akışının ‘ani kesintisinden endişe duyduğunu’ söyledi.

Belarus merkezli BelTA haber ajansının bildirdiğine göre, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Belaruslu uzmanlara Ukrayna’daki Çernobil nükleer santraline elektrik tedariki sağlama talimatı verdi. Rusya da Ukrayna güçlerini elektrik hatlarına ve santrali besleyen bir trafo merkezine saldırmakla suçladı.

48 SAAT UYARISI

Güncellemelerdeki kesintinin nedeninin belli olmadığını, ancak IAEA’nın Ukrayna’daki diğer üç nükleer santral de dahil olmak üzere diğer nükleer tesislerden veri almaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Dün, Çernobil ile bağlantının koptuğunun açıklanmasının ardından, Ukrayna, Çernobil’in 48 saat içerisinde radyasyon sızdırma ihtimali olduğunu belirtmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya’yı onarımların yapılmasına izin vermek için acil bir ateşkese çağırmıştı.

Ülkenin nükleer şirketi Energoatom, santrallerdeki elektrik kesintisi daha uzun sürerse, kullanılmış nükleer yakıtı soğutmayı imkansız hale getirdiği için radyoaktif maddelerin sızabileceği konusunda uyarmıştı.

RUSYA’YA İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Rus kuvvetleri işgalin ilk günlerinde tesisi ele geçirdi ve elektriği kesti. O zamandan beri tesiste onarım yapmak mümkün olmazken, tesis şu anda dizelle çalışan acil durum yedek jeneratörleriyle çalışıyor.

Fransız hükümeti, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile temas halinde olduğunu ve Rusya’yı işbirliği yapmaya çağırdığını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Twitter’da yaptığı açıklamada, “Rezerv dizel jeneratörlerin Çornobil Nükleer Santrali’ne güç sağlamak için 48 saatlik bir kapasitesi var” dedi. Kuleba, ‘Bundan sonra, kullanılmış nükleer yakıt depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve bu da radyasyon sızıntılarına neden olacak.’ ifadelerinde bulundu.

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