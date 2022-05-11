Cesetlere tapan ve kendi idrarını içen tarikat lideri yakalandı

Tayland'da müritlerine idrarını ve balgamını içiren ve cesetlere tapan 75 yaşındaki tarikat lideri Thawee Nanra, ülkenin kuzeydoğusunda yaşadığı ormanda tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tayland’da yaşayan ve cesetlere tapan bir tarikatın lideri olan 75 yaşındaki Thawee Nanra, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Chaiyaphum ormanlık gölgesinde tutuklandı

Tarikat liderinin, ormanda 11 ceset bulunmasının ardından tutuklandığı bildirildi. Tayvan polisi, önceki gün Thawee Nanra’nın sazdan yapılmış evine baskın düzenledi.

‘Bütün dinlerin babası’ olduğunu iddia eden Nanra, polis tarafından yarı çıplak bir şekilde tutuklanırken, müritleri de olaya tepki gösterdi. Polis ile Nanra tarikatının üyeleri arasında itiş kakış yaşandı.Yetkililerin evde 11 kişinin cesedini bulduğu bildirilirken cesetlerin, Nanra'nın takipçilerine ait olduğu öne sürüldü. Chaiyaphum Valisi Kraisorn Kongchalad, Thawee'nin 10'dan fazla müridinin onunda birlikte yaşadığını söyledi.

Tarikat lideri, ruhların cennete dönmesini beklemek için cesetleri sakladığını söyledi.

LİDERLERİNİN İDRAR VE BALGAMINI ŞİFA SAYIYORLAR

Müritlerin yetkililere Nanra'nın idrarının ve balgamının şifalı olduğuna inandıklarını söylediği belirtildi.

Nanra, memurlara, tüm takipçilerinin isteyerek orada olduğunu söyleyerek, ‘Kimseyi burada kalmaya veya istemediği bir şeyi yapmaya zorlamadım’ dedi.

Tarikat lideri, orman arazisine tecavüz ve halk sağlığı yasasını ve hastalık kontrol yasasını ihlal suçlamasıyla tutuklandı.

Yetkililer, liderin orman evinin uzak konumu nedeniyle, grubun dört yıldan fazla bir süredir kimsenin farkına varmadan var olduğuna inanıyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda grupla ilgili haberin sosyal medyada yayılmasının ardından tarikat ifşa oldu.

4 YILDIR ORADA YAŞIYORLAR

Chaiyaphum Valisi Kraisorn bu tip eylemlerin modern zamanlarda hâlâ devam ettiğini öğrendiğinde hayrete düştüklerini belirtti. Vali, “Böyle bir batıl inancı sahiplenenlerin olduğunu görmek epey rahatsız edici. Ancak bu artık sadece kişisel bir inanç meselesi değil. Elimizde cesetler var ve bu kişilere dair gerçekleri ortaya çıkarmak için tüm kurumlarla birlikte çalışmamız gerekecek.” dedi.

Tayland'ın büyük bir çoğunluğu Budizm'e inanıyor. Ancak birçok kişi de Budizm'in dışında inançlara sahip. Yetkililer Nanra'nın evinin gözden uzak bir yerde olması nedeniyle fark edilmeden 4 yıl boyunca orada yaşadığını ifade ediyor.

YAŞANANLARI İFŞA ETTİ

Grubun insanlardan uzak yaşamı Nanra'nın müritlerinden birinin kızının bir sosyal medya fenomeni aracılığıyla yaşananları ifşa etmesinin ardından sona erdi.

İsmi açıklanmayan kız yaptığı açıklamada, ‘Annemi ziyarete gittim. Kadınlar ve erkekler ilginç kıyafetler giymeye zorlanmıştı. Herkes siteye girmeden önce ayakkabılarını çıkarmak zorunda kaldı. Ama daha da şok edici olan şey, annemin liderin balgamını yüzüne sürmesini ve adamın kaşkolunu yemesini izlememdi. Bölgede, müritlerin 11 cesedi vardı. Annem de bana burada öleceğini söylemişti.” dedi.

İlginizi Çekebilir Toplu düğün töreninde skandal: Kız kardeşler yanlış damatla evlendi

İlginizi Çekebilir Muharrem İnce: Nesin Vakfı'na yasak, tarikat ve cemaatlere serbest!

İlginizi Çekebilir ABD'li turist, paraşütte heyecandan bayıldı

İlginizi Çekebilir Tayland Kralı'nın yeni oyuncağı ortaya çıktı: 500 milyon dolar harcadı