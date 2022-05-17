CHP’den Almanya’da Kaftancıoğlu eylemi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Almanya'daki en çok üyeye sahip örgütlerinden biri olan CHP- Baden Württemberg Birliği, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek için meydana indi.

Sozcu.com.tr

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Mannheim kent merkezinde yapılan eylemde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle, Canan Kaftancıoğlu’na verilen siyasi yasağı da içeren ceza kınandı.

Birlik Başkanı Mehmet Yıldırım, “Burada CHP yalnız değil. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da verdiği destek bizi sevindiriyor. Canan Kaftancıoğlu’nun kimsesiz olmadığını, iktidarın keyfi ve tamamen siyasi uygulamaları ile yargı üzerinde kurduğu baskıları sonucu bu cezanın çıktığını biliyoruz. Bu cezayı kabul etmiyoruz. Hak, hukuk, adalet yolunda Kaftancıoğlu’nun siyasi hayatına devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Kentin ünlü meydanındaki eylem ve açıklamaları, Almanlar da ilgiyle izledi.

Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki çeşitli CHP örgütleri de, açıklamalar yaparak Kaftancıoğlu kararını eleştirdi. CHP yurt dışı birliklerinden yapılan ortak açıklamada ise, “Yargıyı sopa gibi kullanarak muhalefeti susturmak isteyen iktidarın bu oyunu bozulacak” denildi.

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